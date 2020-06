Morena será derrotado con alianzas en 2021: PRI

En las elecciones de 2021 al partido en el poder lo va a derrotar la oposición en alianzas, acuerdos o coaliciones parciales o totales, afirma el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, quien asevera que para ello dialoga con los líderes de PAN, MC y PRD.

"Categóricamente lo afirmo: estamos construyendo coaliciones para ir en las gubernaturas, diputaciones federales, locales y presidencias municipales", señala en entrevista, en la que apoya de manera rotunda al INE y dice que el presidente Andrés Manuel López Obrador "tiene que respetar las instituciones democráticas, la división de poderes y el Estado de derecho".

Morena cuenta con el aparato gubernamental, pero en las elecciones más grandes que habrá el año entrante "el contrapeso y la fuerza los tienen los ciudadanos con su voto", y sostiene que "con inteligencia y estrategia" se le puede ganar al partido del gobierno.

Acusa que el manejo de la pandemia tiene errores que se deben corregir con cambios en sus programas y subraya que vienen tiempos difíciles para la economía que requieren de la aplicación de planes de reactivación, para lo cual ofrece la participación priista con propuestas y la actitud de trabajar en equipo, convocar a un acuerdo nacional.

¿Qué ha cambiado en el PRI para no volver a ser arrollado en las elecciones de 2021?

— Hoy tenemos un partido comprometido, echado para adelante, un ser vivo. Lo más importante hoy es la unidad interior. Nuestra generación es de políticos modernos, jóvenes con experiencia. Tenemos claro que los ciudadanos quieren propuestas y soluciones.

Los priistas hemos sido autocríticos y criticados. Hay priistas que le fallaron al pueblo, pero nosotros no podemos pagar por lo que hicieron otros.

Nos presentamos como un partido crítico, inteligente y propositivo. Queremos que le vaya bien a México.

— De las 15 gubernaturas que serán competidas ocho son del PRI. El presidente de Morena dice que va por todas ellas, ¿cuál es la meta de usted?

— Vamos por las 15 gubernaturas, ya sea el PRI compitiendo solo o en coalición o alianza. El PRI está preparado para competir en el territorio, es partido nacional con presencia en todo el país y estamos en diálogo, en construcción de acuerdos con diferentes partidos políticos.

En la Cámara de Diputados tienen 46 curules de 500, ¿su ambición hasta dónde llega?

— La ambición es competir en los 300 distritos electorales. El PRI en las últimas cuatro elecciones ha sido competitivo en todos los distritos; quedó muy cerca, en segundo lugar, en más de 100 distritos en la elección pasada. Que el actual Presidente fuera en la boleta tuvo un efecto importante. Tendremos que enviar a las mejores mujeres, a los mejores hombres, y vamos a ser objetivos en los mejores distritos.

¿Para diputados van solos?

— Con MC, PRD, PAN estamos construyendo alianzas, acuerdos o coaliciones parciales o totales, y habrá tiempo para definirlo.

¿En todo el abanico podrían ir en alianza?

— Estamos construyendo coaliciones para ir en las gubernaturas, diputaciones federales, locales y presidencias municipales. Categóricamente lo afirmo: las estamos construyendo, y tenemos que ver cómo somos competitivos todos.

¿En la pandemia el gobierno federal dejó solos a los gobernadores del PRI?

— La gobernadora y los gobernadores del PRI han estado al lado de la gente, y son los mejor calificados en los retos del coronavirus. Se trabaja de manera institucional con el gobierno federal para dar mejores resultados. No son tiempos de ideologías. Lo que hemos hecho es una exigencia y convocatoria al gobierno federal para que convoque un gran pacto social y un acuerdo nacional para resolver los temas de fondo.

En el trabajo sobre la pandemia, ¿cómo se va a deslindar el PRI de las responsabilidades del Ejecutivo federal?

— Vamos a levantar la voz, a señalar dónde cometen errores, siempre acompañados de una propuesta, de crítica propositiva, y dejar la polarización que hay entre izquierda y derecha.

Han manejado los temas de salud equivocados, erráticos. Hay que recomponer este trabajo y estos programas, y ser eficientes.

¿El jefe del Estado ha cumplido con la ley y las instituciones?

— Es importante que cumpla su responsabilidad de jefe del Estado. Tiene que respetar las instituciones democráticas, la división de poderes, el Estado de derecho. Es responsable de los programas de salud y seguridad. Vienen tiempos no fáciles para México, difíciles en los temas económicos, y es donde todos debemos trabajar juntos, en equipo para que le vaya bien al país con planes de reactivación, generar empleo, crecimiento y desarrollo.

Eso pide usted, pero, ¿no le ha hecho caso el Presidente?

— Lo convocamos a que dé resultados en los temas de salud. No hay crecimiento económico, queremos que haya una mejor calidad de vida, pero se ha caído el empleo. Hay que ver cómo están las micro y pequeñas empresas. Seguiremos convocando al diálogo, al respeto, al acuerdo nacional. Donde el PRI es gobierno escucha a los opositores.

Si el actual gobierno ha disminuido los contrapesos, ¿el PRI ha perdido fuerza?

— El contrapeso y la fuerza lo tienen los ciudadanos con su voto. Por el amor de Dios, ¿dónde hay un buen gobierno de Morena, sea estatal o municipal?

La gente está decepcionada de haber votado por Morena. El equilibrio de poderes, el equilibrio democrático, va a ser la fuerza del voto de los ciudadanos.

¿Cómo ganarle a un gobierno que tiene una política asistencialista muy robusta, superdelegados, conferencias matutinas, mayoría en las cámaras?, ¿les llevan ventaja?

— Con inteligencia y estrategia. Primero, que la gente vaya a votar, que el ciudadano sepa que tiene la fuerza del voto. El gobierno en turno tuvo 30 millones de votos, pero hubo 60 millones que no coincidieron en esa propuesta. Hay que estimular la participación ciudadana.

¿Morena tiene prácticas clientelares?

— Le han destinado más de 400 mil millones de pesos a repartir en los tiempos clientelares. Nadie está en contra de que se apoye a la gente más vulnerable, pero tenemos que impulsar el desarrollo.

¿Dónde están los micro, pequeños empresarios, los doctores, profesores, maestras, todos los trabajadores, los sindicatos? Ha habido una gran falta de compromiso por impulsar a todos los sectores del país.

¿Esta dispersión de recursos a los grupos vulnerables es plan con maña de Morena?

— Lo que tenemos que hacer es que se respete la ley. Los programas federales son recursos del pueblo, lo decían ellos. Que respeten la ley, a la autoridad electoral y que desde el gobierno no vayan a hacer campaña a favor de un partido político.

¿Usted ve al Presidente de la República como el primer propagandista de Morena?

— Queremos que cumpla con su trabajo, que es garantizar la salud, la educación, que haya mejor calidad de vida para el pueblo de México. La convocatoria siempre será a que respete la ley, el proceso electoral, que no se entrometa el gobierno en ningún proceso político-electoral.

¿Usted ve al INE en riesgo?

— El único garante y supervisor de las elecciones es el INE, y hay que reconocer que participan miles de ciudadanos.

Nadie se puede meter en las elecciones y la obligación del titular del Poder Ejecutivo es respetar la ley y la voluntad de los ciudadanos.

¿El BOA será un mito genial, una muestra de cómo se las gastan en el poder?

— Es un tema que sacaron ahí. Lo he dicho: diálogos en lo público, con todos; acuerdos en lo oscuro, con nadie. Si el gobierno hace propuestas buenas en beneficio del pueblo de México las vamos a apoyar, pero lo vamos a criticar porque a la gente hoy el gobierno no le está cumpliendo. Luego inventan muchas cosas.

Nosotros proponemos garantizar paz, armonía, tranquilidad, economía y salud. No tengo la menor duda, vamos a ganar las elecciones en 2020, Coahuila e Hidalgo, y en 2021 nos va a ir muy bien en la elección federal.

La XXIII Asamblea Nacional, ¿cuándo?

— Está la pandemia y esperamos los tiempos en que ojalá podamos hacerla cuidando los protocolos de salud.