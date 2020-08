Morena va por comisión de la verdad en casos de corrupción

El líder nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, anunció que en los próximos días su partido impulsará la creación, en el Congreso, de una "gran comisión de la verdad" integrada por legisladores, para dar seguimiento a los casos del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, el exgobernador de Chihuahua, César Duarte y el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna.

Ese grupo sería coadyuvante en las tareas de la Fiscalía General de la República (FGR) y "también tendrá que investigarse gobernadores que en este momento están en activo, todas las denuncias todos los señalamientos nos indican que el gobernador de Querétaro (Francisco Domínguez) y de Tamaulipas (Francisco Javier Cabeza de Vaca) tuvieron una participación en estas actividades que en un momento la justicia declarará si fueron ilegales o no", advirtió el líder morenista.

Ramírez Cuéllar aseguró que su partido buscará la creación de esa comisión para dar acompañamiento de la sociedad a esos procesos, dijo el diputado con licencia en rueda de prensa durante su gira realizada por Sinaloa.

El gobierno de Morena y sus legisladores, sostuvo el dirigente, llegará a la verdad incluso si hay expresidentes vinculados en todas esas conductas presuntamente irregulares. "A nosotros no nos va a importar si el expresidente (Enrique) Peña, si el expresidente (Felipe) Calderón estuvieron involucrados en los sobornos, en el desvío de recursos, en la compra de instalaciones energéticas con precios exorbitantes. No nos importa quién esté involucrado sino que la decisión es ir a fondo".