Morena y aliados aprueban en reformas sobre derecho de víctimas

CIUDAD DE MÉXICO, julio 12 (EL UNIVERSAL).- Sin legisladores de oposición y sin el quórum necesario, la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República aprobó diversos dictámenes que modifican los artículos 4, 20, 18 y 123 de la Constitución, entre ellos uno que eleva a rango constitucional el derecho de las víctimas a solicitar a la Fiscalía General de la República (FGR) la atracción de casos del fuero común.

En el proyecto aprobado se argumenta que esta reforma responde a los compromisos del Estado mexicano con los grupos de derechos humanos y con quienes han sido afectados por diversos ilícitos. Además, establece que pueda ser impugnada la decisión de la FGR para no atraer este tipo de casos.

Detalla que en el proceso legislativo para la expedición de la nueva Ley de la Fiscalía General de la República no se incluyó esta facultad. Por ello, se busca asegurar con este dictamen este derecho de las víctimas desde la Carta Magna.

También, se aprobó un dictamen para incorporar el concepto de "derecho a la ciudad" en la Constitución Política, como una garantía humana para todos los habitantes del territorio nacional.

La propuesta establece que todas las personas tienen el derecho "a habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar y disfrutar de las ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para una vida digna".

Los legisladores explicaron que con esta reforma se pretende erradicar la discriminación por motivos de género, edad, estado de salud, ingresos, nacionalidad, origen étnico, condición migratoria u orientación política, religiosa o sexual, así como impulsar la ciudadanía inclusiva, en la que todos los habitantes, permanentes o temporales, sean considerados ciudadanos y se les trate con igualdad.

Estos dictámenes aprobados podrían ser impugnados, ya que durante la votación había menos de la mitad de los integrantes de la comisión, si bien al inicio de la sesión se registró quórum.

El Senado informó que oficialmente pasaron lista los legisladores Soledad Luévano Cantú, Lucy Meza, José Narro Céspedes, José Antonio Álvarez Lima, Gabriel García Hernández y Martí Batres, de Morena; Nancy de la Sierra Arámburo, del Partido del Trabajo; y Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Partido Verde, con lo cual se reunió el quórum reglamentario para realizar la reunión extraordinaria.

Los legisladores de oposición (PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano), no asistieron al argumentar que no la convocatoria para esta sesión extraordinaria no fue consensuada.