Morena y gobierno construyen "ejército electoral" más caro de la historia, dice diputada del PAN

La diputada panista María de Ángeles Ayala Díaz no descartó que las "bolsas" de recursos de instituciones que el gobierno federal y Morena están desapareciendo vayan a servir para reclutar al "ejército electoral" más caro que se haya tenido en el país con sus programas como Tandas para el Bienestar y Jóvenes Construyendo el Futuro.

En entrevista con Notimex, reconoció que en el sector empresarial hay preocupación por la parálisis del país, las asignaciones directas que realiza el gobierna federal, sin licitaciones transparentes, así como afectación o eliminación de instituciones y sin que haya una claridad hacia dónde va el país.

La política guanajuatense cuestionó la desaparición del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), que en 2019 tuvo un presupuesto de casi 600 millones de pesos, que fue reducido en 80 por ciento en comparación al asignado en el último año del sexenio pasado.

Instó a que se dé a conocer a dónde se destinará esa bolsa de recursos del Inadem y no descartó que se sumen a los programas clientelares del gobierno federal.

No obstante, dijo que si las reglas de operación que se han manejado no han sido las mejores, se deben modificar para una mayor rendición, pero no es a través de desaparecer instituciones y haciendo una bolsa grande para bienestar social o Jóvenes Construyendo el Futuro.

Llamó a no desaparecer esa institución como lo votó la semana pasada Morena en la Cámara de Diputados y hacer las modificaciones que se requieran para seguir apoyando a emprendedores.

Acusó que Morena legisla sin un diagnóstico claro, y parece más una intentona para debilitar las instituciones e ir contra los avances logrados para apoyar la creación, consolidación y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas en el país.

Con su decisión ponen en riesgo una economía construida sobre la base de las pequeñas y medianas empresas, que en la nación representan 99 por ciento de las unidades económicas registradas, generan 78 por ciento de los empleos y aportan 42 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), resaltó.

Advirtió que bajo el pretexto de eliminar intermediarios, sin objetividad alguna ni evaluación de las funciones y alcances logrados, le apuestan a generar clientelas con los programas de Tandas para el Bienestar y Jóvenes Construyendo el Futuro.

Reprochó que el gobierno federal todo lo vea con el cristal de que todos son corruptos para desaparecer instituciones que funcionan y en todo caso instó a que den los nombres de quienes no son los suficientemente transparentes en el ejercicio de los recursos.

Ayala Díaz refirió que hay programas que han sido efectivos y han ayudado a jóvenes y mujeres a salir adelante y emprender un negocio.

La también empresaria aseguró que la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) no bajará los brazos y seguirán dando la batalla, se debe "realizar una evaluación seria que permita avanzar sobre lo construido, avanzar con paso firme en políticas de Estado".

Advirtió que empresarios y cámaras empresariales están preocupadas, "a la luz pública pareciera que va bien pero no es así, hay una gran preocupación".