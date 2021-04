Morenistas, sin plan "B"

Ciudad de México.- Tras la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de cancelar sus candidaturas a los gobiernos de Guerrero y Michoacán, los morenistas Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón Orozco no tienen plan «B» y perfilan su lucha ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para intentar regresar a sus respectivas contiendas.

Este miércoles, Salgado Macedonio indicó a través de redes sociales: "Respetaremos lo que el Tribunal Electoral decida. Es un compromiso con la democracia y la Patria".

La hija de Salgado Macedonio salió al paso ante versiones de que sería la candidata sustituta: "Me llamo Evelyn Salgado Pineda, no Juanita. Aquí no hay plan B ni C. Apoyo a mi padre hasta el final, tope a donde tope. Mi padre es insustituible, es único. Un luchador social amado por su familia y su pueblo. ¡Hay toro!", escribió en redes.

En Morelia, Morón Orozco insistió en que el INE tomó una decisión ilegal al negarle por segunda ocasión su registro como candidato: "Este resolutivo del instituto lo vamos a recurrir, vamos a pedir que haya algo que resuelva de fondo este problema", dijo.