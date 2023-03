Moreno divide al partido: O. Chong

Ciudad de México.- Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), no debe presentarse en el Estado de México y Coahuila, entidades que este año renuevan gubernatura y en los cuales este grupo político mantiene sus dos últimos bastiones, pues podría generar un efecto negativo, afirmó el Senador Miguel Ángel Osorio Chong.

En entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, el ahora excoordinador del PRI en el Senado indicó que "Alito", como es conocido el presidente del partido tricolor, debe dejar que las dirigencias de cada estado sean las encargadas de coordinar los trabajos de cara a las próximas elecciones.

"Yo digo la verdad que tiene que pensarlo, tiene que ver los señalamientos que hay sobre su persona, creo que debe dejar la libertad a nuestra candidata (Alejandra del Moral) y a un gran candidato (Manolo Jiménez) en Coahuila [...] Yo creo que no debe de ir, debe de dejar al priismo de cada uno de estos estados, que lo hacen muy bien, seguir con su trabajo y ganar las elecciones".

Osorio Chong indicó que gran parte del priismo se encuentra molesto con "Alito" por crear división al interior del partido previo a un momento de suma importancia para el priismo.

"Hoy no sé si sea tan bien recibido a partir de esto. El priismo dice ´oye, por qué generas esto en este momento tan complicado´. Yo no sé qué vayan a decirle, yo no sé si sea tan bueno, lo que sí creo es que todos los priistas debemos participar y hacer nuestra parte en apoyo a estas causas".

El Senador recordó que a pesar de lo prometido en la reunión que mantuvieron los líderes del PRI a inicios de febrero, en la cual presumieron la unión y fortaleza interna dentro del partido, Moreno Cárdenas puso, una vez más, delante sus intereses y operó al interior del Grupo Parlamentario en el Senado para que fuera removido como coordinador.

"A él no le importó algo de lo que hablamos en aquella reunión en el partido, la elección del Estado de Coahuila y el Estado de México, un enfrentamiento que le puede hacer daño a nuestro partido y no le importó, ahí queda claro que su interés personal, ambición y mentiras es más importante que los intereses del partido", dijo en ese sentido.

Osorio Chong afirmó que su salida como coordinador parlamentario fue un acto de venganza planeado por parte del propio Moreno Cárdenas.

El Senador desmintió que vaya a separarse de la bancada del PRI, pues eso implicaría, según los estatutos del partido su desafiliación. Insistió que seguirá trabajando en favor de conseguir lo que más convenga al tricolor de cara a los próximos procesos electorales.