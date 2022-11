"Movilización de Estado" podría costar 500 mdp: Álvarez Maynez

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 24 (EL UNIVERSAL).- El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Maynez, señaló que los diputados de Morena y sus aliados no alcanzarían a cubrir con sus dietas el costo de llevar personas para la "movilización de Estado" convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que calcula en 500 millones de pesos, y que utilizan ese discurso para tratar de distraer el desvío de recursos.

"Los costos de la marcha van a ser millonarios, yo creo que estimando el costo de los transportes que ellos utilizan, y los métodos, esa marcha les va a costar 500 millones de pesos, no alcanzarían con sus dietas a costear eso; más bien lo que están haciendo es desviando recursos públicos, los gobiernos de los estados, las alcaldías, la jefa de gobierno, y lo que quieren es tratar de distraer eso", comentó en entrevista con EL UNIVERSAL.

"Se le contesta a una marcha ciudadana con una movilización de Estado, me parece que explica muy bien en qué lugar están ahora los líderes, los dirigentes, de ese movimiento, hacer movilizaciones de Estado para tratar de opacar marchas ciudadanas, me parece un despropósito", afirmó.

Además, señaló que el grupo parlamentario de Morena es el que más recursos se ha asignado, y que ha actuado con mayor discrecionalidad. También refirió que documentarán la movilización del próximo domingo, y los mecanismos para realizarla, con la finalidad de proceder jurídicamente contra malas prácticas o desvío de recursos.

"Lo que hoy son inferencias, suposiciones, sospechas, documentarlo, tener pruebas a la mano y después proceder jurídicamente", explicó.