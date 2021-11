Movimiento Ciudadano presentará propuesta alternativa de reforma eléctrica

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 29 (EL UNIVERSAL).- Los legisladores de Movimiento Ciudadano (MC) trabajarán por una propuesta alternativa de reforma eléctrica en donde se priorice la transición energética.

La senadora Indira Kempis Martínez, informó que el grupo parlamentario de MC afina los detalles de la iniciativa, la cual estará abierta a la discusión pública.

"A nosotros nos queda claro que una reforma así como está planteada no va, no estamos dispuestos a poner nuestros votos a favor, pero sí estamos dispuestos y dispuestas a abrir la discusión.

"En mi grupo parlamentario hemos hecho una propuesta congregando conocimientos de diferentes expertos y expertas, una tercera propuesta para que sea discutida una vez que tengamos el documento final, la estamos afinando lo más posible para que podamos discutirla, en el entendido de que exista este parlamento abierto", expresó la legisladora.

Al participar este lunes en el Foro "Cosechamos resultados. Balance de los contratos petroleros 2021", la legisladora por Nuevo León subrayó que el común acuerdo entre los países, es la necesidad de descarbonizar el planeta y apostarle a que las empresas de hidrocarburos se conviertan en empresas de energía para avanzar en la transición energética.

Agregó que el desarrollo económico no debe de estar peleado con la sustentabilidad, por lo que se debe de encontrar un punto de equilibrio.

"Para mí, México es un país que tiene todas las condiciones para poder abrirnos a ese nuevo futuro. Debemos entender que el futuro del país no debe estar concentrado en una misma visión o en una sola visión unipersonal, por eso tenemos las leyes, estamos al amparo de la Constitución.

"Cuando la Constitución no se respeta entonces vienen los conflictos, cuando no se hace la política para generar consensos, existe la violencia y la polarización, eso es lo que no debemos permitir desde el Congreso", señaló.