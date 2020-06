Movimiento Ciudadano rechaza propuesta de alianza con el PAN en 2021

Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, agradeció la invitación del presidente de Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, de ir en alianza a las elecciones intermedias de 2021, pero la rechazó pues "no es momento de hacer cálculos electorales" y eso, dijo, sería "caer en una trampa".

"Agradecemos la invitación de buena fe que hace Marko Cortés, pero en Movimiento Ciudadano no creemos, al día de hoy, que la alternativa para el 2021 sea la formación de bloques, un escenario de polarización al que el presidente de la República quiere llevar.

"Hacemos un llamado respetuoso a todas las fuerzas políticas, en particular a las de oposición, a no caer en la trampa del Presidente, quien ante la emergencia sanitaria y la crisis económica que vive el país, se ha dedicado a crear distractores y a polarizar al país", aseguró en una carta que aclara los dichos del líder nacional panista.

En ese sentido, convocó a los partidos de la oposición a poner en agenda "lo urgente y sustantivo: la emergencia sanitaria" por el Covid-19, que conlleve la implementación de un plan de reactivación económica y un nuevo pacto de coordinación fiscal.

"Ya llegarán los tiempos electorales. Somos conscientes que el proceso electoral 2021, [...] pero hoy, para Movimiento Ciudadano no hay otra prioridad más que enfrentar la crisis que vive el país con unidad, inteligencia y responsabilidad", insistió.