Movimiento Ciudadano se deslinda de su senadora tras mensajes clasistas

El partido Movimiento Ciudadano (MC) se deslindó de Marcela Luqué Rangel, quien es conocida en redes como #LadyMiMuchacha y fue registrada como suplente de la senadora Indira Kempis en la actual legislatura.

En un comunicado que dio a conocer la coordinación nacional de MC, fechado el día de hoy, el partido dijo que Luqué fue registrada como suplente de la senadora en el proceso electoral de 2018, que llegó a partir de una convocatoria ciudadana pero que dejó de participar en la campaña electoral.

"Desde entonces no tiene relación alguna con Movimiento Ciudadano. Es decir: Marcela Luqué Rangel no pertenece a esta organización política y mucho menos representa los principios de nuestro movimiento; por lo que nos deslindamos de cualquier acto que realice esta persona".

La política neoleonesa saltó a la fama en Twitter luego de publicar una denuncia ciudadana en la que llamaba "mi muchacha" a la trabajadora que hace labores del hogar en su casa.

En un principio, su denuncia fue que el esposo de la trabajadora había fallecido de Covid-19 en un hospital del estado y que a la familia se le exigía pagar para retirar el cuerpo, a pesar de que no contaban con los recursos para ello; y criticó a los seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador a quienes llamó "chairos" y a este último lo mencionó como "presidentito fake".

Luego de recibir críticas en Twitter por la manera en que se había expresado de la trabajadora, la suplente de la senadora Kempis se sostuvo en su postura y dijo que: "yo no me voy a disculpar por decir mi muchacha. Así hablamos en Nuevo León, y también digo mi chofer y mi tío aunque no sea, son modismos de siempre y nada tiene que ver con ser despectivos".

En un tuit previo se refirió a la misma trabajadora como "mi esclava que apoya en labores domésticas, gracias a Dios y a mí pudo enterrar a 'su' marido". MC condenó y reprobó las declaraciones de su senadora suplente.

La mujer recibió en redes numerosos comentarios de repudio por sus expresiones de clasismo, a lo que respondió llamándoles "nacos" y "perros".

En otro comunicado, MC Nuevo León reprobó "las expresiones discriminatorias realizadas hoy por Marcela Luqué Rangel a través de sus redes sociales" y desde la Comisión Operativa Estatal la instó a ofrecer una disculpa pública.

Agregó que "las expresiones de Luqué Rangel no representan los principios ni ideales de Movimiento Ciudadano Nuevo León, un instituto comprometido con el respeto a los derechos y a la dignidad de todas las personas".

En agosto el senador de Movimiento Ciudadano por Nuevo León, Samuel García, fue criticado también en redes sociales por comentarios machistas hacia su esposa, la "influencer" Mariana Rodríguez.

En redes se hizo viral un video en el que García regaña a su esposa por "enseñar pierna" y le dice: "me casé contigo para mí, no para que andes enseñando", lo cual le ha generado numerosas críticas, mientras que el senador reconoció que fue una "broma machista".

Tras la polémica, el senador de MC ofreció una disculpa pública a su esposa: "Las bromas machistas son una mala costumbre que tenemos muchos hombres y que nos tenemos que quitar. Ya me disculpé con Mariana y agradezco que me señalen este tipo de actitudes. No son correctas y tienen que parar".