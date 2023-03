Movimiento Ciudadano se suma a las acciones de inconstitucionalidad del Plan B

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 3 (EL UNIVERSAL).- Movimiento Ciudadano (MC) presentó una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN contra el llamado Plan B en materia electoral que impulsó el presidente López Obrador, al argumentar que el mismo trae consigo diversos obstáculos que no fueron analizados ni con el detenimiento suficiente, ni con un conocimiento profundo de sus consecuencias.

Luego de que el pasado 2 de marzo de 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una de la reforma electoral, senadores y diputados federales de MC presentaron ante la corte dicha acción donde se argumentan cuatro ejes de violaciones a la Constitución.

Al procedimiento legislativo; a la autonomía y facultad fiscalizadora de las autoridades electorales; a la autonomía judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); y, a diversos derechos humanos ligados a las normas electorales.

Dentro de dichos ejes se desarrollan, a su vez, más violaciones que no pueden quedar sin una revisión de constitucionalidad por parte del Máximo Tribunal de Justicia.

Como ejemplo de ello, se encuentran las diversas violaciones al procedimiento legislativo reglamentado constitucionalmente; la afectación a la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE), tanto en su aspecto presupuestal, técnico y reglamentario; la limitación de las facultades jurisdiccionales del Tribunal Electoral; y, la amenaza al principio de paridad de género e igualdad y no discriminación.

"En esencia, esta reforma disminuye la fuerza de las autoridades electorales, resta importancia a los procesos electorales y termina por lastimar a la democracia mexicana. Movimiento Ciudadano confía en la transformación de las reglas democráticas, siempre que sea el resultado de un proceso consciente, informado y enriquecido con las opiniones de la pluralidad política".

Acompañados de la dirigencia nacional de MC, expusieron que el plan B no surgió de esta forma, es por eso que se emprendió esta acción judicial, a fin de que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien se pronuncie sobre las inconstitucionalidades y retrocesos presentes en esta reforma.

El senador Noé Castañón, manifestó: "vamos a seguir defendiendo las violaciones que se dieron al proceso legislativo por su inconstitucionalidad flagrante el artículo 72, las violaciones que se dan a la autonomía y a la facultad de fiscalización del INE y de los OPLES, las violaciones a la autonomía del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación y las violaciones a los Derechos Humanos que tiene esta mal llamada reforma Plan B, a la Ley General de Partidos Políticos, a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, a la ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales".

En su oportunidad en la voz el diputado Jorge Álvarez Máynez, coordinador del grupo parlamentario en la Cámara de Diputados señaló:

"Nosotros consideramos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación enfrenta el momento más decisivo de su historia. En México tenemos certeza sobre los resultados electorales y no podemos revertir esa conquista democrática y regresar a los tiempos de 1988, el gobierno quiere el control de las elecciones, para imponer una voluntad antidemocrática y eso no se le puede entregar a ningún gobierno, ni a este ni a los que vendrán.

Ante ello, Máynez expresó: "por eso estamos aquí, solicitándole a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que cumplan con su deber histórico y protejan el estado constitucional de derecho y para Movimiento Ciudadano es un honor defender el legado de millones de personas que lucharon por la democracia de este país".