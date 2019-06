Movimiento Ciudadano y PRD exigen a AMLO investigar caso Fertinal

El senador Samuel García Sepúlveda (MC) reclamó que el presidente Andrés Manuel López Obrador "barra desde arriba" la corrupción y empiece con Enrique Peña Nieto, a quien se le investiga en Estados Unidos, mientras que en México no hay ninguna carpeta de investigación en su contra, cuando debe ser revisado en los casos de Odebrecht y OHL, por lo menos.

EL UNIVERSAL, en su edición de este martes, reporta que se investiga en Estados Unidos al expresidente Enrique Peña Nieto por un presunto soborno en la compra de Fertinal, por parte de Pemex, en 2015, de acuerdo con información del Departamento de Justicia estadounidense.

Samuel García Sepúlveda, entrevistado en el Senado, dijo que en ese asunto, es lamentable que el gobierno de México no haya hecho nada.

"Que vergüenza que en Estados Unidos no se va perdonar la corrupción, a diferencia de México, y sí se va a ir contra Peña Nieto", expresó.

Lamentó que "aquí, lejos de ir por los corruptos, de ir contra la corrupción no podemos encontrar ni a (Emilio) Lozoya".

Ahora "esperemos que Estados Unidos nos imponga que debemos castigar desde arriba, porque las escaleras se barren de arriba para abajo, y debe empezar por Peña Nieto", agregó el legislador de Movimiento Ciudadano.

La pasividad del gobierno federal en el combate a la corrupción, dijo, es "una desilusión y una cachetada a los mexicanos, ya que cuando el Presidente declaró que él no iba a perseguir a los corruptos, que los perdonaba y sometería a consulta popular perseguir a Peña Nieto".

"Creemos que hay cierta complicidad manifiesta", señaló García Sepúlveda, pues "nunca debió haber dicho que iba a perdonar a los corruptos y menos llevarlo a cabo en los hechos, al no ir en su contra en los casos importantes de Odebrecht y OHL, en los que obviamente Peña Nieto saldría involucrado".

Sostuvo que "los mexicanos tenemos claro que Peña Nieto cometió muchísimos ilícitos y lo mínimo que pedimos es que se lleve a la justicia y que sea un juez penal el que diga si va o no va a la cárcel, pero que ni siquiera haya carpetas en su contra y en Estados Unidos sí, es muy lamentable para nuestro país y la impunidad que impera", concluyó.

También, la coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, demandó al presidente Andrés Manuel López Obrador a abrir el caso Fertinal y no mantener la postura de "hacerse de la vista gorda".

Juárez insistió en que hay un "pacto de impunidad" entre López Obrador y el ex presidente Enrique Peña Nieto que pudo facilitar la llegada del nuevo gobierno por lo que demandó a éste emprender las investigaciones necesarias.

EL UNIVERSAL dio a conocer este martes que por el caso de la compra de Fertinal se investiga en Estados Unidos un presunto soborno a favor del ex mandatario Peña Nieto.

La perredista repudió la incongruencia de "que sea en otros países donde hay denuncias, se investiga y puede haber consecuencias y en nuestro país se hagan de la vista gorda y no haya investigaciones".

Está este tema pero hay otros en los que este gobierno no ha querido abrir ninguna carpeta de investigación y todo por una decisión "unipersonal".

"El exhorto al presidente es respeto a las instituciones y mecanismos que se tienen para abrir casos en este o en otros, me parece que como Presidente de la República está obligado a respetar las instituciones y a que funcionen de manera adecuada y no a partir de posiciones unipersonales o que puedan estar reflejando a las acciones que tienen dictadores", dijo.