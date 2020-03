"Movimiento feminista podría distorsionarse", asegura Piedra Ibarra

Rosario Piedra Ibarra sostiene que "la demanda de las mujeres es legítima, pero, como en toda demanda legítima, siempre se trata de distorsionar. Hay grandes grupos de poder que se infiltran, distorsionan y desvirtúan una lucha, no sólo para desestabilizar un gobierno, sino para que esta lucha no prospere. Es un asunto que tiene fondo".

En entrevista con EL UNIVERSAL, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advierte que la condición de la mujer ha sido difícil, siempre ha sido rezagada en el núcleo social y violentada.

"Toda lucha va a ser violenta de parte del más fuerte, y desafortunadamente a la mujer siempre se le ha visto como la más débil. Hoy en día hay una muy buena parte de las mujeres ha tomado conciencia de su condición de opresión, pero muchas otras aún no.

"La ideología machista va ligada al poder, y lo más doloroso es que hay mujeres que han asumido una postura que lo favorece porque no se ha entendido esta lucha. Hay que hacer toda una educación de género, porque la mujer ha cumplido con roles que al hombre también le corresponden", indica.

Piedra Ibarra menciona casos que le preocupan y en los cuales la cifras son altas. Uno de ellos es el de las niñas embarazadas. Sobre el caso de niñas embarazadas, en el que la cifra es alta, [la Comisión de los] Derechos Humanos siempre las va a defender, pero las familias necesitan educación en escuelas e iglesias.

"Los medios de comunicación también tienen la gran responsabilidad de educar. Un ejemplo de ello son los anuncios o programas en los que cosifican a la mujer.

"Hay que revisar programaciones y contenidos televisivos, como las series de narcos y de violencia. Los niños ven a esos personajes como héroes; hay que hablar de eso, pero que no se desvirtúe", asegura.

Piedra Ibarra señala que en el marco del Día Internacional de la Mujer ha habido un doble discurso y que se han distorsionado los derechos del sector, pero, dice, hay que ir al origen de la conmemoración.

"Sería muy interesante preguntar, quizá con alguna encuesta y no para descalificar a nadie, si se sabe o no sobre el origen de esta conmemoración, y no sobre el festejo, que es muy diferente. A mí me da gusto que en esta conmemoración se esté retomando un poco la raíz en una marcha que es internacional", asevera.

La funcionaria apunta que por años el apoyo de las autoridades ha sido insuficiente y que las mujeres actualmente han tenido que recurrir a movimientos como el #Metoo y a las redes sociales para hacer un diferente tipo de denuncia.

"No ha habido justicia. A pesar de que hay leyes, decretos y acuerdos internacionales, [y aunque] por supuesto que se han logrado avances importantes y muy significativos en los que la mujer ha tenido que luchar para obtenerlos, como el derecho a la salud, educación y voto, nuestras garantías siguen siendo violentadas. Qué bueno que haya leyes y acuerdos logrados, pero eso no ha cambiado la violencia. Llámense feminicidios, secuestros o desapariciones, si no se cambia la conciencia, y no sólo de las mujeres, sino de los ciudadanos, [no habrá cambios].

"Las mujeres son un grupo históricamente oprimido, que acompañadas por varones en la misma condición, luchan para que sus valores sean respetados.

"Mientras no nos concienticemos de que tenemos que acabar con esa opresión hacia los grupos minoritarios que ha habido en este país, no habrá el avance urgente y necesario que se requiere", comenta.

La presidenta de la CNDH habla de los grupos de poder que, los cuales, afirma, son los que han impedido el avance de la lucha de las mujeres. Estas [cúpulas], indica, a la vez son las que han propiciado la violencia en el país.

Sobre el reciente informe que presentó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, argumenta: "Los grupos de poder han impedido que esta lucha avance, células que tenían privilegios como el de tener cargos públicos con grandes sueldos.

"Los factores han sido muchos. El poder económico de esos grupos siguen prevaleciendo, como en la trata, el secuestro o que [las jóvenes] sean vendidas en otros países, porque a la mujer se le ha visto como una mercancía". Agrega que "esos grupos de poder se han enriquecido con la trata, también es para sembrar terror propiciando a la violencia.

"Esto ha sido generado por intereses económicos muy fuertes. Un ejemplo claro es el reciente informe que dio Nieto Castillo. Hay que ver quiénes son los involucrados en estos grupos, quiénes son los que están atrás de esto, quiénes son los buscan que esta opresión contra las mujeres continué y que se genere un estado de violencia muy grave, porque esto se desvía también a quienes propician los feminicidios.

"Los intereses económicos son muy fuertes, como el tráfico de drogas, la trata de personas, que cada día ha ido creciendo más, el tráfico de niños y el secuestro de hombres, quienes son raptados para llevárselos como narcomenudistas o a trabajos forzados que requieren en cultivos de droga.

"Después son un material desechable, porque la vida no vale para esta visión neoliberal, la cual aún no ha logrado erradicarse en el país, lo que conlleva a una visión de corrupción e impunidad y a no respetar la vida humana, los valores o los derechos humanos más elementales.

"Lo que ha pesado es el interés económico para enriquecerse unos cuantos y seguir conservando los privilegios que ahorita están viendo como perdidos", expone.

Piedra Ibarra hace un llamado a la ciudadanía a reflexionar para que no se revierta lo que la mujer ha ido logrando con grandes esfuerzos.

Menciona que se suma al movimiento, ya que por años ella ha sido parte de estos esfuerzos. Además, dice que las mujeres trabajadoras, incluso hombres de la CNDH que quisieran sumarse, no tendrán ninguna represalia.

"Es para reflexionar todos en general, es crucial para ver qué es lo que está pasando en nuestro país. Creo el paro [de mujeres] será un parteaguas. Ojalá que lo podamos aprovechar como sociedad para hacer de esto un México mejor y que no se nos revierta lo que se ha ido recuperando. Que esta manifestación sirva para hacerse visible ante una situación que ha imperado desde hace mucho tiempo.

"Por supuesto que me sumo, porque por muchos años he sido parte de estos movimientos.

"Si hay trabajadoras de la comisión que quieran participar en el paro de mujeres, con toda libertad podrán hacerlo, al igual que a los hombres que, por apoyar a su mujer en sus tareas cotidianas quisieran faltar, podrán hacerlo sin ninguna represalia laboral", asevera la titular de la CNDH.