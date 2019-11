"Muerden a quien les quitó el bozal"

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reclamó la cobertura de "algunos medios de comunicación" sobre el fallido operativo para detener a Ovidio Guzmán, en Culiacán, Sinaloa, con la frase "le muerden la mano a quien les quitó el bozal". Durante su conferencia de prensa mañanera, el mandatario usó la frase, que se atribuye a Gustavo A. Madero, hermano del expresidente de México Francisco I. Madero.

Acompañado por su gabinete de seguridad, el Presidente recordó que antes del golpe militar para asesinar al expresidente Madero, la prensa, después de estar sometida y ser rastrera durante el porfiriato, con el triunfo del maderismo "se desató" en contra del propio Madero.

"¿Saben qué llegó a decir Gustavo A. Madero?: ´Le muerden la mano a quien les quitó el bozal´. Eso no se lo perdonaron nunca. Por eso se ensañaron [con] él, primero [con] Gustavo A. Madero y luego [con] su hermano. Yo no quiero que vuelva a suceder eso. Esa es de las historias más vergonzosas del periodismo y de la política en México".

López Obrador llamó a los medios a actuar con ética y ser rigurosos con la información: "Ya basta de amarillismo y espectacularidad".

Ello, al reprobar, por segundo día, que algunos medios usaran una fotografía de un militar detenido por presuntos delincuentes y lo hicieran pasar por Ovidio Guzmán en el operativo del pasado 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa.

Durante la conferencia, algunos representantes de los medios de comunicación reclamaron el vacío de información del jueves 17 de octubre por parte del gobierno federal.

Al respecto, el Mandatario dijo que el gabinete de seguridad ya había reconocido que se equivocó, y corrigió: "Ya estamos informando como nunca (...) y dejamos de manifiesto que nos importaba más la vida. Jamás se había [puesto] por delante el interés de las personas".

El Ejecutivo reprobó el comportamiento de los medios, ya que "actúan no en representación de los ciudadanos —desde luego, no son todos, no vamos a generalizar—, sino en función de intereses", reiteró.