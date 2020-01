Muere "Mati", la perra de 8 meses violada por hombre de 53 años

"Mati", la perra de 8 meses que fue violada por Martín "N" de 53 años, falleció esta noche pese a los esfuerzos por salvarla, luego del sangrado interno que presentaba el animal tras el ataque.

Según informa la asociación dedicada a la protección de fauna doméstica, La Camada Nitin Neza, el daño interno era muy grave y los pulmones del can estaban llenos de sangre, ya que además fue golpeada por el agresor.

Por su parte, la Fiscalía del Estado de México informó que Martín "N" fue puesto a disposición del Ministerio Público (MP) por elementos de la Dirección General de Seguridad Ciudadana Nezahualcóyotl, por su probable participación en el delito de maltrato animal.

"Su situación jurídica se resolverá con estricto apego a derecho en las próximas horas", agregó también la Fiscalía en su cuenta de Twitter.

La agresión ocurrió la madrugada del miércoles 8 de enero en la colonia Esperanza, Nezahualcóyotl. Fue la asociación Camada Nitin Neza la que puso en circulación un video en donde una mujer denunciaba el ataque.

La Policía Municipal de Nezahualcóyotl acudió al llamado de emergencia y se detuvo al agresor, para después brindar apoyo a la perra por parte de un veterinario. No obstante, "Mati" no pudo sobrevivir.