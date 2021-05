Muere bebé tzotzil de familia desplazada en Acteal

Este 30 de abril, Día del Niño, murió la bebé tzotzil María del Carmen Jiménez Ramírez, de seis meses de edad, hija de una de las seis familias que hace más de 20 meses fueron desplazadas del barrio Río Jordán, de la colonia Miguel Utrilla Los Chorros, Chenalhó, informó la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

La menor nació en Acteal, donde se refugian las seis familias tzotziles desplazadas y que habían programado el retorno el pasado 28 de abril, pero lo suspendieron por falta de garantías de seguridad.

Las Abejas señalaron que la pequeña María del Carmen había enfermado hace unas semanas, aunque en fecha reciente se había recuperado.

"De repente se puso malita, la misma noche del día 28 de abril cuando iban a retornar al barrio Río Jordán", refirió la organización. La organización a la que pertenecieron los 45 tzotziles asesinados en Acteal, el 22 de diciembre de 1997, relató que las mujeres, entre ellas la madre de la niña, mostraron su pesar cuando supieron que no harían el retorno.

Esto, después de que habían puesto toda su esperanza y alegría "que por fin podían regresar a recuperar sus casas y su historia; toda esa angustia de la mamá de la bebé la ingirió a través de la leche que comía".

Las Abejas agregaron en el comunicado que el hecho de que las familias vivieran hacinadas en un "cuartito" de madera con piso de tierra y compartir una cocina entre seis familias, la leña húmeda, "el humo tupido que se penetra directamente en los pulmones de las mujeres y las niñas y niños, y más la preocupación y la incertidumbre de su mamá de no saber cuándo puede retornar a su casa, hizo que ella se enfermara".

Así que "no cabe duda", argumentó la organización tzotzil, que María del Carmen murió en el desplazamiento forzado. "Muere en un México en donde los pueblos originarios son despojados de su territorio, pero sobre todo en un México en donde no se garantizan los derechos y la vida de las niñas y niños", denunció.

A modo de despedida fúnebre, Las Abejas destacaron el deceso y simbolizaron el dolor, la muerte y la impunidad por la masacre de Acteal. "Vuela pequeña María del Carmen; vuela sin parar hasta juntarte con todos y todas las niñas como tú que han sido víctimas del desprecio, de la impunidad y de la guerra de exterminio.

"Anda, y ve a encontrarte con los cuatro bebés sacados del vientre de sus madres en la masacre de Acteal; pidan al corazón del cielo y al corazón de la tierra que se acaben las injusticias, que se acaben los conflictos entre hermanos creados por los partidos políticos y los malos gobiernos.

"Hermanita María del Carmen, desde Acteal, Casa de la Memoria y Esperanza, sube y vuela alto tu dignidad a través de las llamas de las candelas que te hemos encendido alrededor de tu pequeño ataúd, en donde te acompañamos desde la iglesia de la Virgen de la Masacre de Acteal una última noche, noche en la que también la lluvia vino a abrazar tu memoria y tu alma", expresaron los tzotziles enmarcados en sus rituales ancestrales", refirieron.

Por falta de condiciones de seguridad, las 6 familias (31 personas) tzotziles desplazadas hace más de 20 meses suspendieron el retorno previsto para el pasado miércoles a su poblado Miguel Utrilla Los Chorros.

Las Abejas dijeron que cuando los preparativos estaban concluidos para regresar al terruño, las autoridades del barrio Río Jordán expusieron la tarde del martes ante el ayuntamiento de Chenalhó que no permitirían el retorno después de argumentar que la autoridad no les informó a tiempo sobre la fecha del regreso.

El ayuntamiento de Chenalhó, autoridades y exautoridades del barrio Río Jordán y la directiva de Las Abejas, "ya habían firmado un acta de acuerdo", justificó la agrupación.