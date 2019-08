Muere campesino atropellado mientras protestaba en la México-Pachuca

Este jueves, un hombre que participaría en las protestas que realizan campesinos, en la caseta de cobro de Ojo de Agua, en el municipio mexiquense de Tecámac, murió al ser atropellado por un vehículo cuando intentaba cruzar la autopista México-Pachuca.

La víctima identificada como Vicente, de 57 años de edad, era originario del municipio de Santiago de Anaya, en el estado de Hidalgo y a la altura del kilómetro 25 + 600 quedó tendido su cuerpo.

Según sus compañeros de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) llegó a ese lugar con ellos en un camión, bajó al baño y al pretender cruzar el camino de peaje fue arrollado por una unidad que circulaba en dirección a la Ciudad de México.

Paramédicos acudieron al lugar del accidente para tratar de darle los primeros auxilios, pero no lo pudieron hacer porque ya no tenía signos vitales.

Nadie se percató cuando Vicente fue atropellado, ni el vehículo que lo hizo, pues el presunto responsable huyó.

REALIZAN PROTESTAS

Los otros integrantes de esa organización campesina protestan para exigir al gobierno federal diálogo abierto para que se termine con el rezago que existe en el agro nacional.

Realizan bloqueos intermitentes y permiten el paso libre a los conductores que transitan por ese punto.

En el Circuito Exterior Mexiquense, en la caseta T3, a la altura del municipio de Nezahualcóyotl, otros 100 miembros del Frente Único del Campo (FAC) también levantaron las plumas desde antes de las 8 horas para que no paguen peaje los conductores que se dirigen a Ecatepec y en el sentido opuesto.

En la autopista Peñón-Texcoco, un grupo de 80 trabajadores del campo adheridos a la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC), también dejan pasar libremente a los automovilistas, conductores de transporte público de pasajeros y de carga.

Entre las principales demandas de los inconformes se encuentran el fortalecimiento de la propiedad ejidal y comunal, garantizando el respeto a los derechos humanos y agrarios de la población rural.

Garantizar la soberanía y seguridad alimentarias, mediante el establecimiento de un nuevo modelo de desarrollo rural sustentable orientado al bienestar de la población rural, para superar las asimetrías económicas, productivas y competitivas.

Reconocimiento de las organizaciones campesinas como instancias de interés público, interlocutoras y corresponsables en el diseño, implementación, supervisión y evaluación de las políticas públicas agroalimentarias y agrarias.

Nueva arquitectura del presupuesto orientado al campo, con la participación de las Organizaciones Campesinas. Crédito y financiamiento para el campo. Comercialización y desarrollo de mercados.

Adecuación y armonización del marco legal agropecuario y agrario.

Algunos de los manifestantes han anunciado que se mantendrán varias horas en los puntos donde se encuentran hasta que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador responda a sus planteamientos.