Muere doctora del IMSS en Monclova; le diagnosticaron neumonía

Este domingo falleció en la ciudad de Monclova, María Elisa Amaya Cruz, doctora de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No.9 del Instituto Mexicano del Seguro Social, víctima de Coronavirus, aunque le diagnosticaron neumonía, revelaron familiares en redes sociales.

Con este suman dos muertes de galenos infectados por el virus, el primero fue el doctor Walberto Reyes, de 45 años de edad, especialista en el área de urgencias donde se registró el brote debido a que atendieron a un trailero que estaba contagiado.

El IMSS lamentó muerte de la médico especialista en Medicina Familiar, ocurrido la madrugada en el Hospital General de Zona (HGZ) # 7 de Monclova (epicentro de la pandemia en Coahuila), donde estaba internada desde el sábado en la tarde.

"La Familia IMSS se une a la pena que embarga a familiares, amigos y compañeros de esta profesional de la salud", expresó la institución en un boletín de prensa.

En el mismo comunicado aclaró que especialistas realizan una investigación para esclarecer la causa del deceso.

Aseguró, además, que hasta el momento no se tiene registro de que personal adscrito a la UMF No.9 haya brindado atención a pacientes sospechosos ni confirmados con Covid-19. Refirió, empero, que "Fueron identificados algunos casos confirmados en estrecha relación con la médica Amaya Cruz".

Por tanto, en seguimiento a los protocolos establecidos se tomó muestra de laboratorio "Post Mortem" y sus contactos directos permanecerán en observación domiciliaria.

Señaló por último que especialistas indagan si la causa del fallecimiento fue porque se contagió del coronavirus.

Por separado la secretaría de Salud reportó seis nuevos contagios en el estado, un hombre de 57 años en Piedras Negras y una mujer de 39 años en Torreón. Además de otros cuatro casos en Monclova; son tres mujeres, dos de 36 años y una de 35 y un hombre de 43 años de edad.

Contabiliza 88 casos en Coahuila: Monclova 54 (la mayoría doctores y enfermeras); Saltillo 13; Torreón 10, uno dado de alta; Saltillo 13 y en Piedras Negras 7.

Los otros son; Acuña 1; Nueva Rosita, municipio de San Juan de Sabinas en la Región Carbonífera, 1; Sacramento 1 y Matamoros 1.

Hay 11 hospitalizados y se registran cuatro muertos 2 en Monclova, 1 en Acuña y 1 en Sacramento (a la doctora aún no la incluyen en la estadística de esta noche).

El IMSS también dio a conocer que empezó a practicar pruebas a 27 internos o becarios que estuvieron en contacto con trabajadores del HGZ # 7 en Monclova. "Hoy se les tomó la prueba en sus domicilios y 12 de ellos son sintomáticos", agregó.

Indicó que los otros 15 no presentan síntomas sin embargo los citaron para que se presenten este lunes temprano en el hospital para tomarles muestras y descartar eventuales contagios.

"Para el Instituto Mexicano del Seguro Social son prioridad los recursos y medidas de seguridad que aplican a su personal médico con el fin de brindar una atención oportuna de calidad a la población derechohabiente", remarcó el IMSS.