Muere "Emily", una cebra del zoológico de San Juan de Aragón

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México, a través de la Dirección General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre, informó sobre el fallecimiento de una cebra de Grant en el Zoológico de San Juan de Aragón. Por medio de una tarjeta informativa, la Sedema detalló que la cebra conocida con el nombre de "Emily" falleció a causa de un choque neurogénico relacionado con un cólico agudo, el 1 de febrero pasado. Antes de ese día, "Emily" no mostró signos de enfermedad, por lo que su diagnóstico se determinó durante la necropsia.

La cebra "Emily" nació en diciembre del año 2012 en el Zoológico de San Juan de Aragón, y a lo largo de su vida mostró un buen estado de salud. La Sedema indicó que especialistas explican que el padecimiento de la cebra "Emily" es común en miembros de la familia de los equinos; y esto se asoció a una úlcera gástrica, es decir, un proceso inflamatorio que afecta el tracto digestivo de cebras y caballos.

"En ocasiones este problema no provoca signos de enfermedad en este grupo de animales, considerados fermentadores post-gástricos, pero se considera de gravedad", se lee. La Dirección General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre resalta que existe una gran dificultad en el diagnóstico de enfermedades en animales silvestres, ya que no siempre se manifiestan signos de enfermedad; por esta razón en la mayoría de los casos el padecimiento se diagnostica durante la necropsia.