Muere extranjero en balacera en Los Cabos
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La Paz, BCS.- Un lanzagranadas abastecido, cinco fusiles de alto calibre y cuatro vehículos fueron asegurados tras el enfrentamiento armado registrado esta madrugada en San José del Cabo, en Baja California Sur, donde un ciudadano estadounidense murió y siete personas resultaron heridas.
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) confirmó que abrió una investigación por homicidio calificado derivado del fallecimiento del ciudadano estadounidense, y tentativa de homicidio, por quienes resultaron heridos tras los hechos ocurridos sobre la carretera Transpeninsular, en los alrededores de Santa Anita y Costa Dorada.
De acuerdo con las primeras investigaciones, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizaban recorridos de vigilancia cuando detectaron detonaciones de arma de fuego y posteriormente fueron agredidos por personas armadas que viajaban en varios vehículos.
Sobre el estadounidense fallecido, autoridades de la Mesa de Seguridad, informaron que se investiga a través del Consulado de Estados Unidos en Tijuana su estatus legal en BCS, para determinar si era turista o residente en la localidad, y se busca contactar con familiares.
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