Muere funcionaria por Covid-19 en Quintana Roo

La subdirectora de Comunicación Social del ayuntamiento de Solidaridad, falleció ayer por coronavirus Covid-19, en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social de Playa del Carmen y, mediante una carta, responsabilizó a su superior jerárquico por haber propiciado su contagio, al impedirle trabajar desde casa y obligarle a realizar sus funciones sin la debida protección.

La periodista, Martha Abigail Caballero Collí, había sido internada en el hospital general de zona 18, del IMSS, días atrás, al haber contraído el virus. El parte médico señala que falleció ayer, por insuficiencia respiratoria aguda, por una neumonía viral, causada por Covid-19.

Horas antes de morir, pidió que le permitieran escribir una carta en la que se despidió de sus familiares.

En el escrito responsabilizó de su estado al director de Comunicación Social, Román Contreras Nahón, de quien dijo, obligó a las y los trabajadores del área a seguir sus labores sin protegerles, tomando medidas preventivas para evitar posibles contagios. Incluso, mencionó en el texto que hay cuatro compañeros suyos, infectados.

"Me enfermé por la negligencia del director, Román Contreras Nahón, que no quería que trabajemos desde casa. Lamentable actuación", escribió, la también exdirectora de Comunicación Social de Isla Mujeres y reportera en varios medios locales.

EL UNIVERSAL confirmó con el IMSS el diagnóstico de muerte de la reportera. La veracidad de la carta y de su contenido, responsabilizando a Contreras Nahón, fue corroborada por este medio con la hermana de la comunicadora, quien dijo que el escrito y la acusación, son ciertas.

Entrevistado por este medio, Contreras Nahón lamentó la muerte de su subalterna, aseguró que se han seguido todas las medidas de prevención, que el personal portaba cubre bocas, que sanitizaban las oficinas y los escritorios eran limpiados diariamente con agua, jabón y cloro.

Aseguró que la carta escrita por la comunicadora es falsa y calificó como "una calumnia" mediática el que se le inculpe de lo ocurrido. El funcionario dijo que, incluso la familia de Martha "está muy molesta" con la difusión del supuesto escrito; sin embargo, la hermana de la víctima, confirmó su veracidad.

"Negligencia no hubo y no hay. Yo mandé a descansar a todo mi equipo. Solo me quedé con un compañero de video para sacar el trabajo. Todos se fueron a casa", sostuvo.

Sobre el personal a su cargo, admitió que hay una persona más contagiada, que se encuentra "estable".

Ya en una postura pública indicó que la tragedia que enluta al gremio periodístico "me obliga a exigir mayor responsabilidad a quienes haciendo uso de la inmediatez de las redes sociales, circulan falsedades en aras de la notoriedad, sacrificando la obligación ética de corroborar los hechos antes de hacerlos públicos".