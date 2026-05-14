Muere herido en incendio en refinería

Ciudad de México.- Un trabajador petrolero murió a consecuencia de las lesiones que sufrió durante un incendio que ocurrió a inicios de semana en una refinería de Oaxaca, donde otras cinco personas resultaron heridas.

El siniestro tuvo lugar la noche del lunes en la torre de enfriamiento de la Planta Hidros 2 de la refinería de la localidad de Salina Cruz de Pemex que fue controlada horas después. Hace un mes ocurrió otro incendio en una bodega de coque de la refinería Olmeca de la localidad costera de Dos Bocas, que no dejó heridos.

Pemex informó el miércoles en un comunicado que uno de los empleados que resultó lesionado en el siniestro murió durante su traslado a un hospital de la Ciudad de México. Las autoridades no han informado hasta el momento que provocó el incendio.

El pasado 17 de marzo se reportó un incendio frente a una barda perimetral del predio 1 de almacenamiento de hidrocarburos de la refinería Olmeca donde fallecieron cinco personas, entre ellas una trabajadora petrolera.

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Un mes antes se registró otro incidente en Oaxaca donde fallecieron tres personas y otras cuatro resultaron heridas.

Dos incendios de pastizales registrados este miércoles, uno dentro del perímetro de la refinería de Salina Cruz y otro, a unos 300 metros donde pasan los ductos, movilizaron al personal de contraincendios de Pemex.