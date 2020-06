Muere hombre al explotar su triciclo por pirotecnia en procesión de Tabasco

Un hombre murió y un niño sufrió severas quemaduras en su cuerpo al explotar el triciclo en el que viajaban quemando cohetes, esto durante una procesión del Señor de Tila en las calles del municipio de Macuspana.

En el video que subió a sus redes sociales la Coordinación de Protección Civil de esta localidad, se alcanza a ver una camioneta que viaja a vuelta de ruedas y trae la imagen del santo patrono y se escuchan cantos católicos, atrás se ve un triciclo donde un hombre intenta lazar un cohete pero este no se levantó sino que cae dentro de este transporte y segundos después explota.

La tragedia ocurrió sobre la calle Circunvalación sobre la que quedaron los cuerpos de Sergio Vargas Reyes de 68 años de edad, quien había perdido una pierna, fue trasladado al hospital y murió; así también del menor Cristofer de tan solo 11 años, quien sufrió quemaduras, por lo que está siendo atendido en un hospital de Villahermosa.

El coordinador de Protección Civil de Macuspana, Noé López Alejo, confirmó que la víctima, que perdió una pierna en el lugar de los hechos, alcanzó a llegar con vida al hospital de la demarcación donde murió al poco tiempo.

Detalló que ambos iban en un triciclo y tiraban cohetes como parte del acto religioso, pero en un momento un chispazo prendió todos los que llevaban consigo y eso originó la explosión.

Es común que cada vez que se celebra una fiesta religiosa los feligreses salen a pasear la imagen del santo por las calles de la localidad donde se ubica la iglesia, en esta ocasión no iban más personas porque se les había pedido no salir de casa ante la emergencia sanitaria por el Covid-19.