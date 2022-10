Muere Jazmín, niña que resultó herida en ataque a un hombre en Zacatecas

A-AA+

ZACATECAS, Zac., octubre 8 (EL UNIVERSAL).- Conmoción se vive este sábado entre los habitantes de Zacatecas, luego de que en las redes sociales se confirmara que derivado de un ataque armado ocurrido ayer en la zona del Mercado de Abastos, una niña de siete años, de nombre Jazmín, fue alcanzada por las balas y murió en la madrugada.

De acuerdo con el reporte preliminar que se tiene, la tarde de ayer viernes, en la zona cercana al Mercado de Abastos, en la colonia Mecánicos de la capital, se registró una agresión con arma de fuego en contra de dos personas.

Al lugar acudieron las corporaciones de seguridad y unidades de emergencia, quienes confirmaron que un hombre había perdido la vida. Una menor de edad resultó herida, por lo que algunas personas la trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

En redes sociales ha circulado la versión de testigos presenciales quienes han relatado que el ataque armado "estuvo feo", además algunos de los testimonios han referido que auxiliaron a la pequeña.

"Estábamos en el Abastos y escuché a una señora que le dijo a su hijo, vámonos que hay balazos y le pregunté que en dónde... Y me apuntó para el lugar, en eso vi a la niña con el disparo en su cabeza, pero la bala le reboto (...) Mi esposa me dijo que la ayudáramos y la llevamos al hospital general", cuenta uno de los testigos.

A pesar de que la menor fue trasladada al hospital aún con vida, la mañana de este sábado se difundió en redes que la pequeña falleció. Sobre este hecho no se ha dado mayor información por parte de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas.

La agresión

Hasta el momento se sabe que aproximadamente a las 18:00 horas del viernes, sujetos armados llegaron al mercado y dispararon de forma directa a un hombre que se encontraba afuera de los baños públicos.

En el lugar aún había varias personas quienes realizaban compras. La menor habría resultado lesionada debido a una bala perdida.