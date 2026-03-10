Muere mujer atropellada por un camión de basura
Naucalpan, Méx.- Una mujer perdió la vida y el operador de un camión recolector de basura resultó lesionado, luego de que la unidad se quedara sin frenos y se impactara en calles de la comunidad de San Mateo Nopala, en el municipio de Naucalpan.
El accidente ocurrió la mañana del lunes, cuando el vehículo descendía por una pendiente pronunciada de la zona.
De acuerdo con las primeras investigaciones, el camión circulaba a exceso de velocidad y, durante el trayecto, el conductor perdió el control de la unidad al presentar una falla en el sistema de frenos.
Sin posibilidad de detener el vehículo, el operador salió de la zona destinada a la circulación vehicular y se proyectó hacia unas escalinatas que conectan con la calle Calvario, un paso utilizado de manera constante por peatones de la comunidad.
En ese punto, una mujer adulta fue embestida por la pesada unidad, resultando gravemente lesionada, pero durante el traslado al hospital perdió la vida.
El operador del camión, que pertenece a la empresa recolectora AMBIENTUM, está hospitalizado en una unidad del IMSS.
