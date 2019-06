Muere niña migrante en desierto entre Sonora y Arizona

Una niña originaria de la India, de 7 años de edad, que fue ingresada junto a otras personas a Estados Unidos por la frontera de Sonora, murió en un terreno agreste a 17 millas de Lukeville, frontera con Sonoyta. Aunque la Patrulla Fronteriza del Sector Tucson comunico que aún se desconocen las causas del deceso, en la región desértica se están registrando temperaturas cálidas extremas.

El deceso ocurrió el jueves por la mañana de este viernes, y según informes, la niña había estado viajando con otras cuatro personas que habían caído cerca de la frontera internacional por traficantes de personas que ordenaron al grupo cruzar en el lugar peligroso y desértico.

Agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector Tucson tuvieron esta información después de encontrarse con dos mujeres adultas de la India, quienes explicaron cómo habían llegado a los Estados Unidos y que otras tres, una mujer y dos niños, se habían separado de ellas horas antes. Los oficiales detuvieron a las dos mujeres y comenzaron a buscar en el área al norte de la frontera internacional en un terreno remoto, a siete millas al oeste de Quitobaquito Springs, en busca de las personas desaparecidas.

En cuestión de horas, descubrieron los restos de la niña, que fueron recuperados por el Departamento del Sheriff del Condado de Pima. Aeronaves y helicópteros de la Guardia Nacional y de las Operaciones Aéreas y Marítimas de la Aduana y Protección Fronteriza de los Estados Unidos fueron utilizadas para ampliar la búsqueda, mientras que otros agentes de la Unidad de Rescate y Trauma de la Patrulla Fronteriza, la Estación de Patrulla Fronteriza de Ajo y personal de la Oficina de Administración de Tierras peinaron la zona a pie.

A última hora de la noche del jueves, los agentes de la Patrulla Fronteriza encontraron huellas que indicaban que los dos miembros restantes del grupo volvieron a México. La US Custom and Border Proteccion (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza) y las autoridades mexicanas continúan buscando en el área a personas asociadas.

En este momento, no se han ubicado miembros adicionales del grupo a ambos lados de la frontera. Una milla al sur del lugar donde se encontró el cuerpo de la niña, la carretera 2 de México corre paralela a la frontera, a unos cientos de metros al sur de la frontera internacional.

En el lado estadounidense de la frontera, esta área remota es una zona desértica escarpada de poco acceso. Según el Servicio Nacional de Meteorología, la temperatura alta en el área de este jueves fue de aproximadamente 42 grados centígrados.

El jefe de patrullas de Tucson, Roy Villareal, expreso condolencias a la familia. "Esta es una muerte sin sentido impulsada por cárteles que se benefician al poner vidas en riesgo", dijo sobre el tráfico humano que cobra vidas.