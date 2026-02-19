Muere palestino-estadounidense en ataque de colonos en Mukhmas

TEL AVIV, Israel (AP) — Enfrentamientos en la Cisjordania ocupada por Israel causaron la muerte de un palestino-estadounidense durante un ataque de colonos israelíes a una aldea, afirmaron el jueves el Ministerio de Salud palestino y un testigo.

Detalles confirmados

Raed Abu Ali, residente de la aldea de Mukhmas, dijo que un grupo de colonos llegó a la comunidad el miércoles por la tarde e intentó agredir a un agricultor, lo que provocó enfrentamientos luego que los residentes intervinieran. Más tarde llegaron fuerzas israelíes y durante los altercados, un grupo de colonos armados mató a Nasrallah Abu Siyam, de 19 años, e hirieron a varios aldeanos más.

Abu Ali señaló que el ejército israelí lanzó gas lacrimógeno, granadas aturdidoras y munición real. El ejército de Israel reconoció el uso de lo que llamó "métodos de dispersión de disturbios" tras recibir reportes de palestinos lanzando piedras, pero negó que sus fuerzas dispararan durante los enfrentamientos.

"Cuando los colonos vieron al ejército, se envalentonaron y empezaron a disparar balas reales", dijo Abu Ali. Agregó que golpearon con palos a los heridos ya caídos en el suelo.

El Ministerio de Salud palestino confirmó la muerte de Abu Siyam por heridas críticas sufridas el miércoles por la tarde cerca de la aldea al este de Ramala.

Impacto en la comunidad

El asesinato de Abu Siyam es el más reciente en un repunte de violencia ejercida por colonos extremistas en Cisjordania, que mató a 240 personas el año pasado, según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Diecisiete israelíes murieron en el mismo periodo. La Comisión de Resistencia al Muro y a los Asentamientos de la Autoridad Palestina resaltó que Abu Siyam fue el primer palestino muerto por colonos en 2026.

Mukhmas y su zona circundante —la mayor parte de la cual está bajo administración civil y militar israelí— se han convertido en un foco de ataques de colonos, incluidos incendios provocados y agresiones, así como la construcción de puestos de avanzada que la ley israelí considera ilegales.

El ejército de Israel indicó a última hora del miércoles que sospechosos no identificados dispararon contra palestinos, que luego fueron evacuados para recibir atención médica. No informó si hubo arrestos.

La madre de Abu Siyam dijo a The Associated Press que él joven tenía también ciudadanía estadounidense, lo que lo convierte en el segundo palestino-estadounidense muerto por colonos israelíes en menos de un año.

La Embajada de Estados Unidos no respondió a preguntas el jueves.

Palestinos y grupos de derechos humanos afirman que, habitualmente, las autoridades no procesan a los colonos ni les exigen responsabilidades por la violencia. Desde que Itamar Ben-Gvir fue nombrado ministro de Seguridad Nacional, las investigaciones sobre ataques de colonos se han desplomado, según el grupo israelí de derechos humanos Yesh Din.

Acciones de la autoridad

La oficina de derechos humanos de la ONU acusó el jueves a Israel de crímenes de guerra y afirmó que prácticas que desplazan a palestinos en la Cisjordania ocupada "plantean preocupaciones sobre limpieza étnica".

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, citando hallazgos recopilados de noviembre de 2024 a octubre de 2025, destacó que Israel estaba involucrado en un "esfuerzo concertado y acelerado para consolidar la anexión" al tiempo que mantenía un sistema "para mantener la opresión y dominación de los palestinos".

Añadió que las operaciones militares israelíes en el norte de Cisjordania "emplearon medios y métodos diseñados para la guerra", incluidos ataques aéreos letales y el traslado forzoso de civiles de sus hogares. También dijo que Israel "prohibió" a los residentes regresar a sus hogares en campamentos de refugiados del norte de Cisjordania. La operación, que Israel aseveró que estaba dirigida contra milicianos, ha desplazado a decenas de miles de palestinos.

El informe también acusó a las fuerzas de seguridad palestinas de usar fuerza letal innecesaria en las mismas zonas, matando al menos a ocho personas, y señaló que la Autoridad Palestina había incurrido en "intimidación, detención y maltrato de periodistas, defensores de derechos humanos y otras personas consideradas críticas de su gobierno".

Ni el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel ni la Autoridad Palestina respondieron a solicitudes de comentarios. Israel ha acusado repetidamente a la oficina de derechos humanos de la ONU de sesgo antiisraelí.

El año pasado, el monitor de derechos humanos de la ONU advirtió de lo que llamó "un genocidio en desarrollo en Gaza" con "condiciones de vida cada vez más incompatibles con la (continuada) existencia de (los palestinos)".

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) afirmó que decenas de periodistas palestinos que fueron detenidos en Israel durante la guerra en Gaza padecieron condiciones terribles, incluyendo agresiones físicas, posiciones forzadas de estrés, privación sensorial, violencia sexual y negligencia médica.

El CPJ ha documentado la detención de al menos 94 reporteros palestinos y un trabajador de medios de comunicación durante la guerra en la Franja. El conteo incluye a 32 periodistas y un trabajador de Gaza, 60 de Cisjordania y dos de Israel. Treinta de los periodistas siguen retenidos, según el grupo.

El informe determinó que a la mitad de los periodistas nunca se les imputó un delito y fueron retenidos bajo el sistema israelí de detención administrativa, que permite privar de libertad durante seis meses a sospechosos considerados un riesgo para la seguridad, un estatus que puede renovarse indefinidamente.

Los servicios penitenciarios de Israel no respondieron de momento a una solicitud de comentarios sobre el reporte, pero en enero rechazaron un informe similar sobre las condiciones de los reos palestinos calificándolo de "acusaciones falsas", y sostuvo que opera conforme a la ley, está sometido a supervisión y revisa las quejas.

Alexander De Croo, el ex primer ministro belga que acaba de regresar de Gaza, apuntó que la agencia ha retirado apenas el 0,5% de los escombros y que la población de la Franja tiene "las peores condiciones de vida que he visto nunca".

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo indicó que el 90% de los 2,2 millones de habitantes del sitiado enclave palestino viven en "carpas muy, muy rudimentarias" en medio de los escombros, lo que supone un peligro para la salud y riesgos de explosión de armas.

El Programa de Desarrollo de la ONU ha podido construir 500 viviendas mejoradas y tiene 4.000 más listas, pero estima que la necesidad real es de entre 200.000 y 300.000 unidades, agregó. Estas unidades están pensadas para usarse de manera temporal al tiempo que se lleva a cabo la reconstrucción. Instó a Israel a ampliar el acceso de bienes y artículos necesarios para la reconstrucción y al sector privado a iniciar el desarrollo.