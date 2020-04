Muere por coronavirus policía asignado a la vigilancia del Vive Latino

Un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana murió luego de que se contagiara del Covid-19, tras ser asignado a la vigilancia del Vive Latino.

La víctima, perteneciente al sector Nápoles, fue identificada como el policía segundo, Efraín, quien a decir de sus familiares, a pesar de recibir atención médica, no sobrevivió al coronavirus.

Tras resguardar a los asistentes al festival musical, Efraín comenzó a sentirse mal. Vómito y diarrea fueron los malestares que presentó los días posteriores al evento, por lo que asistió al IMSS y ahí le realizaron las pruebas médicas correspondientes, arrojando un resultó positivo en tres de ellas.

Trascendió que en primera instancia, el oficial sólo recibió una licencia médica por 14 días, pues sus oficiales consideraron que sus síntomas no era graves, sin embargo, para cuando le diagnosticaron el problema, nada pudieron hacer por él.

La dependencia capitalina asegura que lamenta la muerte del oficial y que brindará toda la ayuda necesaria a la familia.

A través de un comunicado, la SSC señala que de momento ningún otro policía presenta síntomas del virus, sin embargo, el temor en agentes de campo está presente, pues aseguran "no se toman las medidas de seguridad necesarias" mientras hacen su trabajo de vigilar las calles.