Muere por Covid-19 el director de Urgencias de hospital en Nezahualcóyotl

Este jueves murió en el Hospital La Perla de Nezahualcóyotl, perteneciente al Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), el director del área de Urgencias, Miguel Ángel Girón Guzmán, por Covid-19, informó el gobierno mexiquense. Según la Coordinación General de Comunicación Social del gobierno del Estado de México, la primera semana de marzo el profesional de la salud viajó a Cuba a tomar un curso y a su regreso a la República mexicana empezó con los síntomas de la enfermedad. Girón Guzmán, de 59 años de edad, se aisló en su domicilio para evitar propagar el coronavirus, pero contagió a su esposa y a sus dos hijos.

Su cuadro clínico se complicó en su casa, por lo que el 2 de abril tuvo que ser trasladado de emergencia al Hospital de La Perla donde laboraba y recibió atención médica durante siete días, pero la mañana de este jueves perdió la vida. El jefe de Urgencias de La Perla padecía diabetes, por lo que esa podría ser la causa de que no se haya recuperado. La esposa de Miguel Ángel Guzmán se encuentra internada también. Sus dos hijos no fueran llevados a algún hospital para ser atendidos porque su estado de salud no se agravó, dijo la Coordinación General de Comunicación Social mexiquense.

Hace unos días, en ese mismo hospital La Perla, murió la primera persona residente de Nezahualcóyotl. Se trata de una mujer de 56 años de edad, quien tenía su domicilio en la colonia Benito Juárez y también padecía diabetes. El gobierno del Estado de México aclaró que el jefe de Urgencias no adquirió el Covid-19 en el hospital, que probablemente la contrajo durante el viaje que realizó al extranjero y que en el Hospital La Perla no hay un brote de contagio porque se siguen los protocolos de sanitización recomendados por las autoridades sanitarias.