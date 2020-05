Muere por Covid-19 el doctor que atendió a "La Loba" de Chimalhuacán

Armando Beato Cordova era un médico de 62 años de edad, que durante mucho tiempo prestó sus servicios en el penal de Santiaguito, hasta que un paro respiratorio a causa del Covid-19 le arrebató la vida el pasado 19 de mayo.

Los familiares refirieron que el médico se contagió dentro del penal, pues se encargó de dar atención a María Guadalupe Buendía Torres, exlíder popular conocida como "La Loba", quien murió el domingo pasado, tras dar positivo a coronavirus.

Señalan omisiones. A seis días de su fallecimiento, los deudos del médico acusaron a la Secretaría de Seguridad de omisión, al no proporcionar equipo de protección adecuado para salvaguardar la integridad del personal de la salud y los custodios que han atendido casos de Covid-19 dentro de esta prisión de Almoloya de Juárez.

"Él siguió trabajando porque le argumentaron que no había médicos, a pesar de que por su edad lo debieron de haber descansado desde marzo o principios de abril que comenzó esto", expresó uno de los familiares.

Más casos. Aseguraron que al interior de este penal han ocurrido más fallecimientos y casos positivos de Covid-19, entre ellos el de un custodio.

Armando Beato Córdova es recordado como un profesionista que no dejaba de prepararse para ofrecer un mejor servicio a la personas privadas de su libertad. Tras su muerte, la familia enfrenta un nuevo problema, pues ahora es la viuda quien está hospitalizada por probable Covid-19.