Muere segunda víctima del ataque en parque

San Francisco del Rincón, Gto.- Giovanni Gasca de 24 años de edad murió en el Hospital General de León a causa de las lesiones que sufrió en el ataque perpetrado por un grupo criminal en el parque de la colonia Renovación, con lo que suman dos adultos fallecidos por ese hecho.

La familia del joven informó que, pese a los esfuerzos del personal de salud que le brindó atención, Giovanni perdió la vida la tarde de este miércoles.

Por medio de redes sociales, amigos y conocidos expresaron condolencias a Sandra, madre del joven.

La primera víctima de este ataque fue Fernando de 36 años, quien falleció la noche del martes, minutos después de la balacera que ocurrió antes de las 10:00 de la noche, cuando un grupo de hombres con armas largas disparó a las personas que convivían en el parque.

La Secretaría de Salud mencionó que, de los nueve menores heridos, sólo un niño de cinco años permanece hospitalizado con diagnóstico reservado.

Además, informó que dieron atención médica a niñas y niños de 5, 8, 9, 11, 14, 15 y 16 años de edad, con lesiones provocadas por proyectiles de arma de fuego. De acuerdo con el reporte, los agresores huyeron en motocicleta, por lo que elementos de Seguridad mantienen un operativo de revisión en diversas calles y bulevares de esta ciudad.