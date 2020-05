Muere taxista luego de chocar contra poste en Valle de Chalco (VIDEO)

El conductor de un taxi, que aparentemente era perseguido por varios sujetos en otro automóvil, perdió el control de su unidad, se impactó contra un poste y perdió la vida en la colonia San Miguel Xico, segunda sección.

En un video que se difundió en redes sociales, se observa cuando el chofer del vehículo de alquiler marca Nissan, tipo Tsuru, color blanco, con matrícula del Estado de México, circulaba sobre la avenida Moctezuma, casi esquina con la calle Poniente 4 A.

En las imágenes se aprecia que el automóvil compacto se dirige hacia su costado derecho y se estrella contra el poste del lado del conductor. Por la velocidad a la que iba el automotor se dobla casi a la mitad.

Un transeúnte caminaba sobre la banqueta y de no ser por el poste que detuvo la marcha del taxi lo hubiera arrollado.

Instantes después de que el automóvil de alquiler se impactó, una unidad Nissan en la que viajaban varios sujetos aparece en la escena y el chofer redujo la velocidad para observar lo que ocurrió, pero no se detuvo para auxiliar al operador del taxi.

Según reportes policiales, el conductor que perdió la vida, del que se desconoce su identidad, trataba de huir de los ocupantes del otro automóvil.

Al sitio arribaron paramédicos, así como elementos de Protección Civil y Bomberos para atender al chofer herido, pero no lo pudieron hacer porque ya no contaba con signos vitales. Su cuerpo quedó prensado en el interior.

