Mueren 100 mil al año por fentanilo en EU, en México "ni mil", dice AMLO

A unas horas de que recibirá al secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken para participar en Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad México-Estados Unidos, en donde se tocará el tema del combate al fentanilo, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Unión Americana tiene un alto consumo de esta droga que ocasiona la muerte de 100 mil muertes de jóvenes al año, mientras que, en México, afirmó, "no llega ni a mil".

"No tenemos nosotros afortunadamente adicciones excesivas, consumo de drogas, como otros países, y eso es muy bueno. Nosotros lamentamos lo que está sucediendo en Estados Unidos que son nuestros hermanos, pero tiene un consumo de fentanilo que les produce 100 mil muertes al año de jóvenes. Nosotros no tenemos eso, no llega ni a mil los que pierden la vida en México por sobredosis por consumo de fentanilo", dijo.

En conferencia de prensa matutina y sin pregunta de por medio, el mandatario federal señaló que se tiene que evitar el consumo de esta droga en México porque, alertó, "sería fatal, tremendo".

"Tenemos que evitarlo, porque si eso se fomenta, crece ese consumo en nuestro país entonces sí sería fatal, tremendo", dijo.

Esta mañana de jueves, en Palacio Nacional el presidente López Obrador recibirá al secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken y a una delegación del país vecino para participar en Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad México-Estados Unidos.

Al encuentro bilateral asisten también Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad y el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, en el que se prevé se aborden los temas migratorios, seguridad y el combate al narcotráfico, en especial el combate al fentanilo.