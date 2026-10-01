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Mueren 3 bebés en hospital del IMSS en Jalisco

Autoridades de salud y FGR investigan por qué murieron los recién nacidos

Por El Universal

Octubre 01, 2026 03:00 a.m.
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Mueren 3 bebés en hospital del IMSS en Jalisco
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      CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informaron que la muerte de tres recién nacidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Centro Médico Nacional de Occidente, en Guadalajara, Jalisco, está relacionada con infecciones de Klebsiella pneumoniae y Candida albicans.

      Las dependencias detallaron que "los brotes identificados en la unidad fueron notificados en su momento a las autoridades sanitarias estatales y federales, y se activaron los protocolos de vigilancia y epidemiológica y control de infecciones".

      Explicaron que actualmente un equipo nacional de especialistas realiza una revisión integral de la unidad, con la participación de expertos externos.

      Señalaron que se reforzaron las medidas de control en la unidad: "entre ellas la toma de cultivos, la limpieza y desinfección exhaustivas la delimitación de áreas y la supervisión permanente de las medidas de higiene en todos los turnos".

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      Los padres de los bebés fallecidos presentaron una denuncia colectiva ante la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que la primera muerte se registró el pasado 7 de julio.

      "Los hechos se encuentran bajo investigación de la Fiscalía General de la República, con la cual la Secretaría de Salud y el IMSS colaboran plenamente, y a la que proporcionarán toda la información que les sea requerida. Por tratarse de una investigación en curso que involucra a menores de edad, por el momento, no es posible hacer públicos mayores detalles que pudieran afectar las investigaciones o vulnerar la protección y privacidad de las familias", explicaron las dependencias.

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