Mueren 4 en Morelos por dengue; suman 10 en un mes

El dengue sumó otras cuatro víctimas en Morelos y de acuerdo con los registros del Comité de Vigilancia Epidemiológica van 10 personas fallecidas por la enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegyptu, principal vector de los virus que causan el dengue. El 12 de septiembre pasado la Dirección General de Epidemiología del estado Morelos confirmó el deceso de seis personas y hoy sumó otras cuatro muertes.

En cifras oficiales hay 846 casos confirmados de dengue, de los cuales 235 son no graves, 574 con signos de alarma y 37 grave. Los municipios con mayor incidencia son Cuautla, Ayala, Jiutepec, Yautepec y Cuernavaca. Por otra parte, el Sector Salud del estado también reporta 15 casos de zika y dos de chikungunya. El Secretario de Salud en Morelos, Marco Antonio Cantú Cuevas, informó que la mejor estrategia es no bajar la guardia con la eliminación de criaderos y patios limpios, así como con el uso de manga larga, pantalón y repelente, las cuales son acciones clave para prevenir y controlar los casos de dengue, zika y chikungunya. Cantú Cuevas reiteró el llamado a la población para evitar la automedicación ante la presencia de síntomas como dolor de cabeza y cuerpo, fiebre y malestar general.

"Es prioritario que la gente con algún signo como fiebre, dolor de cuerpo, cabeza y malestar general, acuda al centro de salud más cercano para recibir un diagnóstico oportuno, correcto y la atención correspondiente para evitar complicaciones", resaltó. Cantú Cuevas refirió que el aumento de casos de dengue no es específico del estado de Morelos sino que corresponde a una situación nacional, incluso mundial, que se debe a diversos aspectos, incluido el cambio climático.

"Reiteramos a los morelenses que únicamente la Dirección General de Epidemiología (DGE), la Secretaría de Salud estatal y Servicios de Salud de Morelos (SSM), son las instancias oficiales que pueden dar a conocer los casos confirmados así como las defunciones", dijo el titular de la Secretaría de Salud.

"Las acciones contra las enfermedades transmitidas por vector son permanentes pero ante el repunte de casos de dengue que se está dando a nivel nacional y mundial, ésta se ha fortalecido a través de mega operativos en las jurisdicciones sanitarias que han beneficiado a más de 160 mil personas", precisó.