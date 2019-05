Mueren 57 mexicanos al día por contaminación: experto

Autoridades federales y locales "aplican esquemas de alertas que solamente engañan a la población, al incumplir con los lineamientos del organismo internacional", advirtió Víctor Celorio Garrido, creador de Pulmón Urbano.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los altos niveles de contaminación que se registran en varias entidades del país llevan a la muerte a 21 mil mexicanos al año; es decir 57 al día.

"La OMS determina que el límite anual saludable es de 20 ug/m3. Toda cantidad que rebase esos 20 ug/m³ anuales es considerada un peligro a la salud aunque la exposición sea muy breve, debido al enorme daño que causan las partículas de materia y que cada vez está mejor documentado", dijo.

Se denomina PM10 (Particulate Matter) a pequeñas partículas sólidas o líquidas de polvo, cenizas, hollín, cemento o polen dispersas en la atmósfera.

Sin embargo, el experto insistió en que "el gobierno de México desechó ese límite de la OMS, lo multiplicó por 1500% y es solamente hasta que los niveles de PM10 rebasan los 301 ug/m3", lo que califica la calidad del aire como peligrosa.

Sin embargo, dijo, lo peor "es que esos alertas del IMECA violan no solamente los límites establecidos por la OMS, sino también los de la Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA1-2014, que determina claramente en su sección 5.1.1.2 que el nivel de PM10 no debe rebasar 40 µg/m3, como promedio anual que en si es el doble de lo recomendada por la OMS".

"Es por estas alertas engañosas que muchos mexicanos consideran que no existe un problema de contaminación en sus ciudades, aunque ese problema los está enfermando y matando lentamente, y no reclaman acciones efectivas del gobierno para limpiar la contaminación del medio ambiente como lo determina la Constitución mexicana en su artículo 4", aseveró.

"Es momento de exigir al gobierno datos reales de la contaminación", señaló.

Indicó que estudios elaborados por las universidades más prestigiosas de todo el mundo, entre ellas la UNAM, así como la OMS, señalan a la contaminación del aire como factor importante en decenas de enfermedades, muchas de ellas mortales, en los habitantes de las zonas urbanas.

Dichas enfermedades van desde las alergias comunes, hasta el cáncer del pulmón, asma, incapacidad cognoscitiva, Alzheimer, enfermedades de la piel, transmisión de bacterias resistentes a los antibióticos y muchas otras que enferman a millones todos los días y llevan a la muerte a la población.

Finalmente, el directivo de Pulmón Urbano sugiere la instalación gratuita de una Red de Pulmones Solares Básicos en las ciudades a través de una Red mínima de 20, que limpia más de un millón de metros cúbicos de aire al día. "Suficiente para tener el aire limpio en una ciudad de medio millón de habitantes", concluyó.