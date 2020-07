Mueren 7 policías municipales por Covid-19 en Atizapán

Un total de 7 policías municipales han fallecido por Covid-19, mientras que tres elementos permanecen hospitalizados por este virus, informaron autoridades municipales, quienes rechazaron que se haya detonado un brote durante un curso de capacitación.

Del 29 de junio al 03 de julio se impartió el curso Competencias Básicas de la Función Policial al que asistieron 30 uniformados, indicaron.

No obstante "la capacitación se realizó bajo todas las medidas sanitarias, dotando a los elementos de cubrebocas, caretas y guantes, además de que fue respetada la sana distancia", aseguraron autoridades de este ayuntamiento.

El 2 de julio se reportó enfermo un policía por lo que dejó de asistir al curso, el cual fue diagnosticado con Covid-19. "Los síntomas de la enfermedad se presentan aproximadamente 14 días después del contagio, por ello el elemento no pudo haberla contraído durante la capacitación", indicaron fuentes oficiales de Atizapán de Zaragoza.

A tres semanas de concluir el curso, ninguno de los asistentes ha resultado positivo al coronavirus, aseguraron mandos de la policía local.

No obstante este 20 de julio, la dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Atizapán de Zaragoza reporta tres elementos hospitalizados por Covid-19 y un total siete policías fallecidos durante esta emergencia sanitaria.

"Desde el inicio de la pandemia, el gobierno de Atizapán de Zaragoza está al cuidado de su personal brindándoles kits de prevención y apoyos alimentarios; sanitizando las oficinas y quienes se encuentran en estado vulnerable, con padecimientos de diabetes, hipertensión u otra enfermedad crónica, laboran desde casa", puntualizaron autoridades de este ayuntamiento, gobernado por la alcaldesa morenista Ruth Olvera Nieto.