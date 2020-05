Mueren por coronavirus 3 trabajadores de la Fiscalía de Guerrero

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que tres trabajadores de esa dependencia murieron el fin de semana diagnosticados como sospechosos de estar contagiados por Covid-19.

Sin embargo, en las redes sociales trabajadores de la fiscalía denunciaron que son cuatro los trabajadores muertos por Covid-19 y otros más están contagiados, uno de ellos un peritos en Iguala que lo reportaron como grave.

En un comunicado, el fiscal general del estado, Jorge Zuriel de los Santos Barilla, informó que los tres trabajadores son una Ministerio Público (MP) adscrita a la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero (TSJ) del fraccionamiento Las Playas; el agente del MP del Centro de Operaciones Estratégicas y el facilitador de la Dirección General de Justicia Alternativa del sector Costa Azul, todos en Acapulco.

En redes sociales, trabajadores denunciaron que un trabajador del área de archivo de la fiscalía también murió teniendo los síntomas de Covid-19. Además denunciaron que dos peritos más están contagiados, otro MP de agencia de la Garita, en Acapulco.

Denunciaron que en Iguala el un agente del Ministerio Público que identificaron como "Luciano", se encuentra internado en el hospital general pero su familia no ha podía cubrir el costo de los medicamentos para su tratamiento porque son de escasos recursos.

Los trabajadores denunciaron que en la fiscalía ocultaron que sus compañeros estuvieron contagiados por Covid-19 y no aislaron a las personas que estuvieron con ellos laborando en las oficinas de la dependencia.

"Hasta hace cinco días el licenciado (el agente del MP del Centro de Operaciones Estratégicas) se presentó de manera normal a trabajar hasta que se sintió mal con temperatura, dolor de cabeza y tos seca, a pesar de presentar todos los síntomas del Covid-19 los jefes ocultaron la información para que el personal no entrará en pánico y suspendieran labores.

"Varios compañeros al no saber lo que pasaba siguieron laborando normalmente desconociendo si existe algún compañero infectado más", dicen los trabajadores.

Además denunciaron que la fiscalía no los ha dotado de los insumos necesarios y adecuados, como cubrebocas, overoles y guantes y sólo les dan gel antibacterial.

Este lunes, la fiscalía durante todo el día difundió información de las medidas preventivas que está tomando para mitigar los contagios de Covid-19 en la dependencia.

Incluso el fiscal informó que firmó un convenio con la Universidad Autónoma de Guerrero para que el laboratorio universitario realice las pruebas de Covid-19 al personal de la dependencia.