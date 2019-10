Muerte de niña en juego mecánico de Hidalgo fue por "descuido"

La operadora de eventos de Pachuca, encargada de la feria de San Francisco, señaló que la muerte de una niña de cuatro años de edad, en el juego conocido como Safari, se debió a un accidente por "descuido", por lo que los padres de la menor no han presentado cargos.

Este jueves por la tarde se conoció que la niña sufrió una descarga eléctrica en los momentos en que se encontraba en el área de juegos. La infante era hija del operador del aparato mecánico y durante un descuido, la pequeña tocó accidentalmente el riel electrificado.

Inmediatamente se dieron los primeros auxilios y se le traslado a una clínica del ISSSTE, sin embargo, no fue posible salvarle la vida.

Tras los hechos, los padres de la menor quienes se dijo, llevan 30 años de trabajo en la empresa García, encargada de los juegos mecánicos, señalaron que no fue una falla mecánica o caída, por lo que al momento no han ningún señalamiento ni contra esta, ni tampoco para la operadora de eventos.

Sin embargo, el ministerio público mantiene las investigaciones, ya que legalmente debe de ser la Procuraduría de Justicia, la que haga el deslinde de responsabilidades y esto aún no sucede.

De esta manera se informó que la carpeta de investigación iniciada no se ha cerrado hasta que se agoten los actos de investigación. En tanto que la familia afectada procedente del Estado de México recibirá todo el apoyo para los gastos funerarios.

La feria permanece abierta al público sin ningún tipo de restricción, además de que el juego sigue en operación ya que según los directivos no se trató de ninguna falla del aparato, ni tampoco de cables en mal estado.

Aseveraron que se mantiene de manera permanente la presencia de elementos de Protección Civil, así como de seguridad quienes realizan un monitoreo en todas las áreas. Se dijo que Protección Civil lleva a cabo todos los días una revisión de los juegos mecánicos.

En la puerta de ingreso tanto del público como de los locatarios, se hacen revisiones para evitar el ingreso de armas de fuego o punzocortantes, así también se verifican conexiones de energía eléctrica y gas.

A este accidente hoy se suscitó un nuevo percance ya que durante la realización de pruebas con pirotecnia para el show de la noche unas chispas incendiaron una lona del escenario del teatro del pueblo. El percance fue atendido de manera inmediata por los bomberos y protección civil, quienes controlaron las llamas.