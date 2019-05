Muerte de tortugas marinas no puede atribuirse al sargazo, afirman

Científicamente no existen evidencias que demuestren una relación directa entre la muerte de tortugas a causa del recale de sargazo en playas del Caribe Mexicano, ni la probabilidad de una muerte masiva futura, aclaró la vicepresidenta del Grupo Tortuguero del Caribe, Gisela Maldonado.

La bióloga subrayó que los tortugueros que trabajan en distintas zonas del estado coinciden en que, con toda certeza, la acumulación de altos volúmenes de sargazo en las playas afectará a los quelonios (tortugas) y a todo el ecosistema marino, más no hay elementos aún, basados en evidencia científica y estudios que establezcan que la mortandad se deba al sargazo.

"Definitivamente no existe evidencia en este momento de que haya una afectación directa; efectivamente, el sargazo va a terminar afectando a las tortugas marinas (...) por supuesto que lo va a hacer; pero en este momento, (para) las muertes que le están atribuyendo a las manchas de sargazo, no existe evidencia que indique que ha habido muerte masiva de tortuga.

"El hecho de que haya fotos o se encuentren ejemplares de tortugas marinas en las manchas de sargazo que recalan en la arena, no significa más que cuando los animales mueren son arrastrados por las corrientes, junto con el sargazo, pero en este momento no existe una causa que relacione directamente al sargazo para afirmar que provoca su muerte. Va a afectar, sí, es real, porque ya hay evidencia de impacto al arrecife, como a los pastizales y terminará por dañar a la tortuga", expresó.

Integrante activo del Comité de Protección de la Tortuga Marina en Quintana Roo, que presidió durante dos años, indicó que también existe coincidencia en que la violación a los lineamientos generales emitidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para el manejo del sargazo, que establecen horarios y sitios de recolección y la prohibición de maquinaria pesada para limpiar las macroalgas en la playa, está dañando a las tortugas.

Estas malas prácticas -subrayó- se están dando incluso violando los programas de manejo de Áreas Naturales Protegidas (ANP) como el Parque Nacional Arrecifes de Puerto Morelos.

La postura de la bióloga, entrevistada por EL UNIVERSAL, es compartida -dijo- por la Asociación Flora, Fauna y Cultura de México, que realiza un amplio trabajo de protección a la tortuga marina en la Riviera Maya; por tortugueros del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), específicamente por el investigador, Roberto Herrera; por tortugueros del campamento estatal en el Santuario de la Tortuga Marina de Xcacel-Xcacelito, en Tulum, que reaccionaron ante las declaraciones hechas por Esteban Amaro, cabeza de la Red de Monitoreo del Sargazo-Cancún.

El hidrobiólogo declaró este martes, a El Gran Diario de México, que ante la magnitud del sargazo que ha arribado a las costas del estado y a los volúmenes que están por recalar, se está en "la antesala de la muerte masiva de fauna marina".

Amaro informó que posee fotografías y reportes de otras redes de monitoreo en el Caribe, sobre tortugas, peces y delfines pequeños, muertos a causa de las macroalgas. Dos de esas tortugas, comentó, se encontraron en Akumal y Playa del Carmen.

"Los tortugueros de Quintana Roo no compartimos esas declaraciones, que consideramos que carecen de sustento científico. Yo creo que fue una 'puntada' del colega; te comento que yo misma se lo he hecho saber y se lo comentamos ya en un grupo que compartimos.

"Me parece que el tema del sargazo se debe tomar con mucha más seriedad, que hacer declaraciones sensacionalistas y alarmistas, como las que hizo el colega Esteban Amaro. Las 'puntadas' están bien para charlas de café. Como tortugueros, sí, estamos horrorizados del efecto que el sargazo tendrá en todo el ecosistema marino, pero debemos ser muy cautos y hablar con bases", dijo.

Maldonado Saldaña agregó que el Comité de Protección de la Tortuga Marina en Quintana Roo, abrió una nueva categoría dentro de los factores de riesgo que enfrentan los quelonios y su anidación en las playas, además de los camastros que invaden y entorpecen su paso para formar nidos; las luces que las ahuyentan; los perros y los mapaches que excavan y destruyen los nidos o se comen los huevos; las bodas, los raves o eventos masivos.

"La nueva categoría de factor de riesgo son estas prácticas asociadas a la recolección del sargazo en la playa, con maquinaria pesada prohibida que compacta la playa y se lleva la arena, que pasa por sitios en donde hay nidos o que son zonas de anidación; en horarios y sitios no permitidos", precisó.