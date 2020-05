"Muertes de personal de IMSS no son por falta de preparación"

Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud (Ssa), aseguró que la muerte y contagios por coronavirus Covid-19 de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) -que representan casi el 50% de contagios y muertes dentro del personal de salud- no se debe a una mala preparación, sino es debido a que a mayor número de personas que atiende a pacientes, mayor es el número de probabilidad de contagio.

"No es ligado a lo que piensa alguna gente, de que sea ligado a menor preparación que tienen los médicos del Seguro Social, no es así, es a mayor número de gente, hay mayor probabilidad de una infección y esto es así".

En breve entrevista afuera de Palacio Nacional, el titular de la política de salud en el país señaló que, a pesar de haber múltiples causas, la causa central de los contagios en el personal de salud se debe a que el virus del Covid-19 se concentra en los hospitales.

"Son múltiples, pero lo central, lo central es que en el sitio donde se concentra el virus indudablemente es en los hospitales, ahí es donde se genera más probabilidad de infección".

Alcocer Varela aseguró que constantemente se está capacitando a enfermeras, médicos y técnicos que atienden la emergencia sanitaria.

"(La capacitación) incluye técnicos, incluso hasta los que toman la muestra. Todo lo que está relacionado se les capacita, enfermeras, técnicos, radiólogos (...) hay mucha gente que tiene miedo, y tiene limitación de sus acciones, y tiene razón, pero bien protegido no debe ser eso.

"Si uno lo compara con otros hospitales de otros países, que no es lo adecuado comparar, esto es una situación en la mayoría de los países", dijo.

Ayer lunesen conferencia de prensa, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, informó que hasta ayer el lunes 8 mil 544 personas que trabajan en el sector Salud han dado positivo al Covid-19, de los cuales 111 han fallecido.

En la conferencia e informe diario sobre el desarrollo del coronavirus, López-Gatell Ramírez detalló que de los 111 profesionales de la salud que han fallecido a causa del virus, 33 son de la Ciudad de México, nueve en Tabasco y otro tanto igual en el Estado de México.

El funcionario detalló que los médicos representan 37% de los contagios y 19% son otros empleados de Salud. Además, 45% de los contagios y muertes han sido trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); 36% de la Secretaría de Salud (Ssa), y 14% servidores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).