Mujer argentina sale de México; INM le prohíbe regresar

El Instituto Nacional de Migración informó que prohibió la entrada a México a la mujer argentina que llamó "india horrible" a una mexicana y cuyo video se volvió viral.

El INM, dependiente de la Secretaría de Gobernación, "impuso una restricción para reingresar a territorio nacional a la mujer extranjera que agredió, hace unos días, a una persona en la colonia Hipódromo Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México", dice la institución en un comunicado.

Ello, con base en la Ley de Migración y su reglamento en la materia, el Instituto Nacional de Migración.

La grabación fue compartida por vecinos de la colonia Condesa, en una aparente disputa por la tala de un árbol.? El Instituto Nacional de Migración había adelantado que citaría a la pareja, al tiempo que la Fiscalía de la Ciudad de México abrió una carpeta contra ellos por tres delitos, entre ellos amenazas y daño a la propiedad doloso, pues el hombre tiró el celular de la mujer que grababa.? El instituto llevó a cabo hoy una visita de verificación al domicilio registrado de la mujer, "con la finalidad de revisar su condición migratoria en México, sin embargo no se le encontró", dice la Segob en un comunicado.? De acuerdo con los datos del instituto, "se identificó que la persona extranjera abandonó, por su voluntad, el territorio nacional", a través de un vuelo internacional.?El INM refrenda su compromiso por llevar a cabo una migración segura, ordenada y regular, con estricto apego a la Ley de Migración y su reglamento.

Si bien han circulado los nombres de los dos, y se señala que en México eran profesores de tango, la Secretaría de Gobernación no ha difundido sus identidades.

La denuncia de la fiscalía

De acuerdo con declaraciones de la denunciante, el pasado 4 de septiembre, al encontrarse en la vía pública para verificar el trabajo de poda de árboles, una mujer y un hombre se le acercaron para insultarla y referirle palabras discriminatorias.

Refirió que el hombre le lanzó un golpe con el puño, el cual esquivó, pero que impactó en su teléfono celular, mismo que cayó al suelo dañándose la pantalla.

La Fiscalía de Investigación Territorial en la alcaldía Cuauhtémoc solicitó apoyo a elementos de la Policía de Investigación (PDI) para recabar indicios y obtener imágenes de las cámaras de seguridad ciudadana y particulares, instaladas cerca del lugar, para identificar al probable participante del hecho.

Además, la FGJ dio parte a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para la aplicación del código Águila, que consiste en hacer visitas periódicas al domicilio de la víctima.

Vecinos de la colonia Condesa señalaron en un comunicado que al hacer uso de palabras como "ignorante" o "india horrible", la mujer de posible nacionalidad argentina buscaba dañar a dignidad de la persona.

"Quienes conocemos a nuestros vecinos, identificamos que la agresora al hacer uso de la palabra ´India´ como insulto, se refería a la condición de mexicana, ya que no fue discriminación por características antropomórficas, raza, etnia o color de piel", manifestaron.

"En cuanto a la agresión física del hombre contra la mujer integrante de nuestra comunidad, lo consideramos un acto que encuadra como violencia de género", destacó.

El hecho ha causado múltiples reacciones en México, donde se ha rechazado y repudiado la expresión discriminatoria.