Mujer cae de piso 12 en CDMX; detienen a una persona

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a una persona, quien a decir de varios testigos, presuntamente lanzó a una mujer de 41 años desde el piso 12 de un edificio en la colonia Cuauhtémoc, tras una aparente discusión.

Se trata de Karla Vargas Garduño, de 41 años de edad, quien fuera esposa de Fausto Alzati, exsecretario de Educación Pública (SEP) durante el sexenio de Ernesto Zedillo y con Enrique Peña Nieto fue titular de Televisión Educativa. Alzati murió el año pasado.

Vecinos relataron a los policías que durante la madrugada del domingo escucharon una discusión y, posteriormente, un golpe seco.

Los policías detuvieron a Marco Antonio "L", quien reconoció que sostuvo una discusión con la mujer porque presuntamente no le entregó el dinero completo que había retirado de un cajero automático.

El hombre dijo que cuando llegaron al domicilio, los perros de la señora se salieron, por lo que fue por ellos y al regresar se encontró a Karla en la orilla de la ventana de su cuarto y le dijo que ya no quería vivir, por lo que Marco Antonio refirió que la intentó sujetar, pero no pudo hacerlo y la mujer se lanzó al vacío.

El cuerpo de la mujer de 41 años quedó entre dos bardas de un edificio en construcción que estaba contiguo a su vivienda, por lo que pidieron el apoyo de los bomberos para rescatarla.