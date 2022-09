Mujer es arrastrada por la corriente en Culiacán

CULIACÁN, Sin., septiembre 14 (EL UNIVERSAL).- La intensa lluvia que se registró la tarde-noche del martes en Culiacán, provocó varias inundaciones y en una de estas, la corriente arrastró a una mujer que intentó cruzar una vialidad afectada.

En redes sociales circula en video el momento en que la mujer, quien lleva un paraguas en mano, intenta cruzar una vialidad inundada ubicada entre las calles Bravo y Ciudades Hermanas de la Ciudad de Culiacán.

La mujer apenas da unos pasos, cae y es arrastrada varios metros por la fuerza del agua.

La persona que grabó el video desde el otro lado de la calle solo alcanza a expresar "¡Ay no, Ay no!".

La unidad de Protección Civil del estado informó que se brindó ayuda a personas que "enfrentaron problemas al tratar de cruzar arroyos y calles con alto nivel de agua".

Sin embargo, no hay información sobre el estado de la mujer.