Mujer mata a su hijo autista de una puñalada en el corazón en Aguascalientes

Un niño autista de 9 años de edad fue asesinado de una puñalada en el corazón, presuntamente, por su madre. El hecho ocurrió este viernes en el Barrio de la Purísima, de esta ciudad.

La progenitora del menor, María del Refugio "N", de 29 años, salió del domicilio mientras su hijo agonizaba, aunque la autoridad ministerial tiene pistas de su paradero.

La Fiscalía General del Estado informó que la causa del fallecimiento del menor fue por una hemorragia interna y externa a causa de una herida punzocortante penetrante de tórax con laceración cardiaca.

En relación a los hechos, la Secretaría de Seguridad Pública informó que elementos de la policía realizaban un recorrido de vigilancia en la calle María Concepción Aguayo, cuando fueron interceptados por Raúl "N", quien les informó que, al llegar al domicilio de su hermano, escuchó un fuerte golpe y al ingresar encontró a su sobrino tirado inconsciente en el área del comedor.

Dijo que enseguida lo trasladaron a la clínica del IMSS No. 8, donde un doctor notificó que el menor ya no contaba con signos vitales.

Además de tres heridas con arma blanca, el niño tenía otra en la cabeza ocasionada con un objeto contundente y huellas de golpes anteriores.

El tío dijo haber regresado al domicilio de su sobrino, en busca de María del Refugio "N" para preguntarle lo que había sucedido, pero ya no la encontró en el lugar.

Vecinos comentaron que la madre tiene 20 años de vivir en el domicilio, con el padre de sus hijos, de 60 años de edad, quien en el momento del homicidio "había ido a la tienda a comprar pañales para su bebé de meses de edad".