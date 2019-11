Mujer policía denuncia a su jefe por abuso sexual en Milpa Alta

Una mujer policía adscrita a la Unidad de Protección Ciudadana Tecomitl, de la alcaldía Milpa Alta, no resistió más el acoso sexual de su mando policial inmediato y lo denunció ante la Procuraduría capitalina, luego de que éste le hiciera tocamientos en sus glúteos.

Los hechos sucedieron el pasado 30 de octubre a las afueras del sector, ubicado en prolongación Ignacio Zaragoza, Área Verde, Xaltipac, en la colonia San Antonio Tecómitl, donde la elemento, identificada como Fabiola "N", se encontraba sosteniendo una discusión laboral con su mando, Abel "G", con indicativo Tecomitl Omega.

De acuerdo con lo asentado en la carpeta de investigación CI-FMIL/MIL-2/UI-3 S/D/00328/10-2019, abierta por el delito de abuso sexual agravado, Fabiola decidió no continuar con el cruce de palabras, por lo que dejó a su mando a las afueras del sector; sin embargo, una vez que le dio la espalda, Abel comenzó a tocarla.

Posteriormente, intercambiaron conversación, motivo que la llevó a presentarse ante un Ministerio Público.

Fabiola ya había soportado el hostigamiento y acoso de su mando en reiteradas ocasiones y por cerca de tres meses, sin decidirse a denunciar, hasta que fue víctima de abuso.

Al no acceder a las proposiciones que el mando le hacía y tras evitar el acoso, los problemas pasaron en sus actividades laborales pues, contó, también habían sostenido cruentas discusiones anteriormente.

El Ministerio Público de la Fiscalía Desconcentrada en Milpa Alta-2, la cual se encuentra a un lado del sector de la policía en Tecomitl, tomó conocimiento de los hechos e inició la carpeta de investigación, por lo que se giraron las instrucciones pertinentes a los agentes de la Policía de Investigación.

Apenas el pasado 17 de julio, aún al frente de la policía capitalina, el exsecretario Jesús Orta Martínez dijo que en lo que iba del año hubo 17 casos por acoso sexual en contra de uniformadas.

En aquel momento, el exfuncionario indicó que dicha cifra no representaba la realidad de lo que vivían las mujeres policías al interior de la corporación, por lo que existe una cifra negra que no es denunciada.

Dichas declaraciones se dieron tras la presentación de una iniciativa con el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia para fomentar la denuncia.

El 5 de septiembre, el jefe de sector Topilejo en Tlalpan fue sometido ante el Consejo de Honor y Justicia tras hostigar a una uniformada a través de mensajes por WhatsApp.