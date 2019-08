Mujer que embistió a familia en moto en Culiacán deberá pagar gastos médicos

La joven mujer, Marisol "N", que impactó con su vehículo a tres miembros de una familia, entre ellos una mujer con embarazo de seis meses, que viajaban en una motocicleta en esta ciudad, incurrió en tres violaciones al reglamento de tránsito y tendrá que convenir con los afectados el pago de los daños y los gastos médicos.

El director de Tránsito Municipal, Pánfilo Antonio Díaz Juárez señaló que por tratarse de una falta administrativa, en la que por fortuna no hubo víctimas, la conductora del vehículo Ford Lincón que no respetó el alto, en un cruce de calles, tendrá que pagar tres multas, las cuales ascienden a 4 mil 224 pesos y convenir la cobertura de los daños y los gastos médicos.

Comentó que el jueves pasado, la joven conductora del vehículo Marisol "N", de 27 años de edad, quien circulaba por la calle Domingo Rubí, de norte a sur, en la colonia Jorge Almada, no hizo alto en el cruce de la calle Juan José Ríos, por lo que impactó a los ocupantes de una motocicleta, a los que lanzó por los aires.

Por el impacto, el conductor de la motocicleta, José Ángel "N", resultó con una lesión en una de sus piernas, por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, sin que la herida ponga en riesgo su vida.

Su esposa, de 36 años de edad, con seis meses de embarazo, se mantiene en observación, sin presentar lesiones ni el pequeño que lleva en su vientre. En cuanto al hijo de tres años de la pareja que los acompañaba, este solo presentó escoriaciones y una pequeña herida en la cabeza, pero fue dado de alta la misma noche del accidente.

Díaz expuso que pese a que está prohibido que viajen más de dos personas en una motocicleta, en este caso, no se levantó ninguna infracción al conductor víctima del choque, por lo que solo se le realizó una amonestación verbal.

Señaló que se instruyó al personal de vialidad, que vigilan el tránsito en la capital del estado, no permitir que circulen en motocicletas, más de dos personas, quienes deben portar los cascos de seguridad, puesto que ante cualquier accidente estos los protegen.

En cuanto al convenio a suscribir entre las personas involucradas en este accidente, indicó que tanto la mujer responsable del choque como las víctimas, tendrán que llegar a un acuerdo sobre el monto del daño causado y de sus gastos médicos.