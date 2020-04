Mujer roba billete a niño en mercado de Apatzingán y se vuelve viral

Luego de robarle un billete a un niño en el municipio de Apatzingán, Michoacán, una mujer se volvió viral en redes sociales y fue apodada como #LadyRata. El hecho ocurrió este miércoles en un puesto de frutas del mercado de esa localidad de la Tierra Caliente.

El robo fue captado por las cámaras de vigilancia de un locatario y se ve como la mujer aprovecha la distracción del menor para tomar el billete que deja sobre los limones. La señora, vestida de pantalón de mezclilla y blusa roja, guarda el billete en su cartera y la mete a su bolso, mientras el niño sigue volteado y ocupado en escoger sus limones. El locatario le cobra al niño la verdura y es cuando el menor se da cuenta que ya no trae el dinero; busca el billete en las bolsas, en el piso y no tiene suerte.

Al tiempo, la mujer aparenta que no sabe nada y empieza a escoger mangos del puesto; después saca su cartera y paga con el billete que le robó al niño. Gran parte de lo ocurrido fue narrado por el dueño del local -quien dio a conocer el video de poco más de un minuto- en el que se muestra el momento del robo. La mujer todavía no ha sido identificada, pero ya fue bautizada en redes sociales como #LadyRata.

#Michoacán Mujer roba billete a niño en mercado de Apatzingán y la apodan "Lady Rata". El robo fue captado por las cámaras de vigilancia de un locatario y se ve como la mujer aprovecha la distracción del menor para tomar el billete https://t.co/y2N3DokymM pic.twitter.com/PiIJSELyXf — El Universal Estados (@Univ_Estados) April 16, 2020