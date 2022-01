Mujer trans que intentó colgarse en Segob acusa tortura

Originaria de Oaxaca, Lupilla Xiu, mujer trans que mantiene desde hace varios años la exigencia de justicia por su detención arbitraria y tortura, intentó colgarse ayer jueves frente a la Secretaría de Gobernación (Segob).

Desde hace casi tres años, Lupilla arribó desde Oaxaca a la capital del país para pedir atención a su caso. Sin respuestas, comenzó un plantón hace casi tres años en la Ciudad de México, en la calle Abraham González, donde se ubica la Segob. Ahí le han robado repetidamente sus pertenencias y ha sido víctima de violencia y discriminación, según denuncia ella misma en sus redes sociales.

Lupilla ha alzado la voz en repetidas ocasiones, se ha desnudado e incluso se ha rociado de gasolina y ayer, en medio de la desesperación, colgó una soga de un árbol para quitarse la vida.

En sus textos a través de Facebook, la oaxaqueña relata que ha sido víctima de represión y violencia sistemática a lo largo de su vida.

"He sido presa política, torturada y víctima de desaparición forzada por parte del gobierno de Oaxaca y también he sido violentada por el gobierno de la CDMX", señala.

En los mensajes, Lupilla relata que desde los ocho años, comenzó a trabajar para sobrevivir y vivir en las calles. "Poco tiempo después empecé a tener mis propias cosas y vivienda. Así estuve bien durante años pero sin poder disfrutar de mi infancia ni adolescencia", dice.

En 2008 fue agredida, secuestrada y torturada por el Gobierno de Oaxaca, entonces encabezado por el priista Ulises Ruiz Ortiz, y grupos armados.

"El exprocurador Evencio Nicolás Martínez estaba infiltrado con Los Zetas, me quería obligar a ser parte de ese grupo delictivo y al negarme, me metió a la cárcel", señaló ayer.

En julio de 2008, fue llevada presa por delitos que asegura no cometió; permaneció en la cárcel por cinco años.

Además durante meses y medio sufrió desaparición forzada por parte del gobierno oaxaqueño. "Logré salir libre... Pero seguí siendo víctima de agresiones, detenciones constantes por parte del Gobierno de Oaxaca...", apunta.

Tras lo sucedido, decidió viajar a la Ciudad de México para obtener protección federal, desde el 30 de abril 2019, sin embargo fue enviada a un albergue por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), donde asevera, vivió un infierno.

En la capital, fue víctima de intento de homicidio en dos ocasiones y pese a que detuvieron a los presuntos responsables, éstos fueron liberados.

Asimismo, denunció que en 2020 fue enviada de nuevo a prisión por siete meses, en Cdmx. Ahí, dijo, sufrió tortura física y psicológica, acoso, abuso y agresiones sexuales. Quedó en libertad en noviembre, cuando se instaló en plantón frente a la Segob, desde donde espera aún atención de las autoridades.