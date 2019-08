Mujeres exigen parar violencia de género durante protestas en diferentes estados del país

Mujeres de varios estados del país protestaron este viernes para exigir a las autoridades un alto a la violencia de género y a las agresiones de todo tipo, incluidas las violaciones y los feminicidios.

En Guadalajara, Jalisco, mujeres se congregaron en la Plaza de Armas para comenzar con esta manifestación, en donde llevaron cartulinas rosas, negras y blancas, para exigir respeto a sus derechos e integridad.

"Díganme loca, histérica, exagerada, pero hoy marcho en nombre mío y en el de todas mis hermanas", dijo una chica que acudió a este lugar al aire libre.

Además aprovecharon para hacer algunas porras que decían: "Las queremos de vuelta y vivas", "Las madres se preguntan sus hijas dónde están, las desapareció el Estado criminal".

Mientras que en Saltillo, Coahuila, un grupo de mujeres, casi todas mayores de edad, protestaron en la Plaza Manuel Acuña para después arrancar una marcha que pasó por las calles de Victoria y Aldama, hasta llegar al Palacio de Justicia.

"Arriba el feminismo que va a vencer", se entonó, mientras en una pancarta se leía: "Un Estado incapaz de brindar seguridad no es merecedor de respeto" y otra señalaba: "Hoy no están todas nuestras voces".

Por su parte, ciudadanas en Guanajuato también salieron a las calles a expresarse. Con carteles de color rosa, rosa mexicano y blancas expresaron: "Estamos en resistencia ya no somos indefensas", "Vamos juntas en contra de la violencia", "Policía en todos lados, justicia y seguridad en ninguna", "Nadie me preguntó cómo vestía mi agresor y "No me cuidan, me roban".

La congregación en Oaxaca se realizó en la Fuente de las 8 Regiones, de donde partió una marcha rumbo a la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Una manta que se mostró al principio del contingente expresaba: "Las mujeres queremos nuestra vida sin sociedad patriarcal, ni estado feminicida".

De forma pacífica marcharon, la mayoría tenía la boca cubierta con un paliacate, para cuidar su identidad. "Justicia para las mujeres trans asesinadas", se veía en una pancarta, mientras en otra se cuestionó por qué se encubre a violadores.

En Monterrey, la cita fue a las 20:00 horas frente a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León, por lo que algunas asistentes llegaron con varios minutos de anticipación.

La concentración en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se realizó más temprano que en otras localidades, ya que empezó a las 14:00 horas en el Parque de la Marimba, desde donde empezaron a protestar con frases como "Ni una más, ni una más".

En Xalapa, Veracruz, la cita fue en la Plaza Regina, en donde mujeres afirmaron: "¡Se ve que matar no es pecado cuando el asesino es el Estado!" y "¡Es la lucha de nuestras hermanas! #NiUnaMás".

Por otra parte, una joven potosina indicó que recientemente policías a bordo de una patrulla la persiguieron, le chiflaron y gritaron "de cosas" a plenas 17:00 horas, a unas calles de su casa, por lo que tuvo que correr para que dejaran de molestarla "y eso que es una zona ´bien´ de la ciudad en Lomas del Tecnológico".

Para las residentes en Yucatán el llamado fue a las 18:00 horas en la explanada del Palacio Municipal. A la misma hora fue para las sinaloenses, mientras que a las 19:00 horas fue para las inconformes en Aguascalientes. "Exijo mi certeza laboral", decía una pancarta en este último estado.

"Triste que tengamos que salir a la calle a exigir que no nos maten, que no nos violen", opinó una mujer de Cancún, en donde también se reunieron interesadas por esta causa, en donde algunas cantaron mientras emitían sus mensajes.

Con una adaptación de la pieza musical "Rica y apretadita", que acompañaron con tambores de color rosa, decían: "No nos vamos a callar"; una manta larga decía: "Si tocan a una, respondemos todas".

Además en esta "brillanteada" en el que se pidió un freno a la violencia feminicida y justicia para las mujeres, gritaban al unísono: "Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente".

En Morelia, poco a poco en la Plaza Benito Juárez, a un costado de la catedral, las ciudadanas se unieron para iniciar el movimiento. "Hay una violencia estructural que de forma institucionalizada se practica entre nosotras, contra niñas, adolescentes madres, hermanas", se mencionó en la concentración,

Igualmente, en Pachuca mujeres protestaron para pedir más seguridad y tener el derecho al aborto, pues hubo mantas donde se leía: "Por nuestro derecho a decidir" y "Por una educación no sexista".

Otras jóvenes decían "Aborto legal para no morir", "Soy histérica, estoy menstruando, porque nos están asesinando", "Existimos porque resistimos"; una porra decía "Ni una más, ni una más, ni una asesinada más".